Транзит газу з РФ припинено: наскільки злетять ціни для українців у січні 2025 року

Припинення транзиту газу через Україну з 1 січня значно збільшить тарифи на транспортування палива. Мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки що не скасовували.

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Припинення транзиту газу з Росії через Україну з 1 січня не вплине на те, що українці стануть більше платити за газ. Це стало можливим завдяки мораторію на підвищення тарифів, заявила державна компанія "Нафтогаз України".

"Заспокоїмо наших клієнтів: тариф на газ залишається 7,96 гривень за кубометр до 30 квітня 2025 року включно", — попередили фахівці.

Зміни цін на газ для побутових споживачів не буде, адже мораторій на підвищення тарифів для населення у воєнний час продовжить діяти.

"З огляду на численні запити щодо змін у транзиті російського газу, запевняємо: це не позначиться на добробуті українських родин", — додала компанія.

"Нафтогаз" гарантує стабільні тарифи та надійне газопостачання кожному українцю.

Нацкомісія з питань енергетики також заявила про відсутність змін у тарифах на газ для населення. Рішення комісії про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів.

Фокус раніше писав про чотириразове підвищення ціни транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні з 1 січня 2025 року. Минулого року 85% доходу української ГТС було саме від транспортування газу з РФ.

Нагадаємо, 1 січня о 7:00 Україна зупинила транзит російського газу з міркувань національної безпеки. Словацький прем'єр Роберт Фіцо раніше говорив, що таке рішення викличе газову кризу в його країні.