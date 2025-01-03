Українцям доведеться платити більше за газ: як зміняться ціни в платіжках

Тариф на доставку залежить від протяжності мережі, кількості споживачів, обладнання, стану мережі та рівня зарплат.

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З 1 січня в Україні було перераховано платежі за доставку газу. Тариф залишився колишнім, проте змінився обсяг газу, за який необхідно щомісяця оплачувати доставку. Залежно від вашого споживання, сума в платіжці може як знизитися, так і зрости. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Українці зобов'язані оплачувати доставку газу щомісяця, навіть якщо не використовують блакитне паливо (але підключені до газової мережі). Сума в платіжці розраховується так: середнє місячне споживання (розрахунок цього показника пояснюється нижче) множиться на тариф оператора газорозподільної мережі (ГРМ). Тариф на доставку залежить від таких факторів, як протяжність мережі, кількість споживачів, стан обладнання, стан самої мережі та рівень зарплат. Для наочності в матеріалі розглянули тарифи на доставку газу у двох містах Полтавської області.

Клієнти "Кременчукгазу" платять за доставку одного кубометра газу 0,552 грн, тоді як тариф "Гадячгазу" становить 2,388 грн. При цьому тариф на сам газ в обох містах однаковий і становить 7,96 грн. Таким чином, вартість доставки в цих двох містах відрізняється в 4,3 раза.

Обсяг споживання враховується за "газовий рік" — з жовтня по вересень. Наприклад, торік ми платили за доставку з урахуванням обсягів, які використовували з жовтня 2022-го по вересень 2023-го. А цього року порахують обсяг, спожитий з жовтня 2023-го по кінець вересня 2024-го.

Розглянемо кілька варіантів. Наприклад, сім'я, яка спожила 1000 кубометрів газу в період з 2022 по 2023 рік, використовувала в середньому 83,33 кубометра щомісяця. Для жителів Гадяча вартість доставки такого обсягу газу становила 199 грн, а для Кременчука — лише 46 грн. Важливо зазначити, що якщо газ використовується для опалення будинку і підігріву води, витрата може бути значно вищою. В іншому разі, якщо газ застосовується тільки для приготування їжі, сума у квитанціях буде меншою.

Тепер розглянемо два варіанти, як могли змінитися суми в платіжках з 1 січня 2025-го. Сам тариф не змінився, отже, суми в платіжках зміняться лише внаслідок зміни обсягів споживання:

якщо ви збільшили споживання на 30%. Щомісяця доведеться платити за доставку 108,33 кубометра. У Гадячі платіжка збільшиться з 199 до 258,69 грн, а для жителів Кременчука — з 46 до 59,79 грн;

якщо ви зменшили споживання на 30%. Щомісяця доведеться платити за доставку 58,33 кубометра газу. У результаті плата знизиться в Гадячі з 199 до 139,29 грн, а в Кременчуці — з 46 до 32,19 грн.

Нагадаємо, Словаччина обіцяла припинити резервне постачання електроенергії в Україну, якщо з січня 2025 року Київ не продовжить транзит газу з РФ до Центральної Європи.

Крім цього, зупинка транзиту російського газу через Україну дасть ЗС РФ можливості для обстрілів української газотранспортної системи. Під загрозою опиняться об'єкти наземної інфраструктури зберігання газу на Заході України.