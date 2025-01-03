Отставной одесский судья через суд поднял себе пенсию до 329 тысяч грн: подробности

Суд обязал ПФУ пересчитать зарплату истца по обновленному прожиточному минимуму и установить пенсионную выплату в размере 94% от этой суммы. По новым показателям его зарплата составила 350 112 грн.

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Одесский судья добился через суд повышения своего ежемесячного пожизненного денежного содержания (пенсии) до 329 тыс. грн после того, как Пенсионный фонд Украины отказал ему в перерасчете. Одесский окружной административный суд обязал ПФУ пересчитать истцу пенсионную выплату в соответствии с ростом прожиточного минимума. Это указано в решении суда от 31 декабря 2024 года.

В решении указано, что отставной судья Пятого апелляционного административного суда имеет право на выплату пенсии в размере 94% от заработной платы.

С 1 января 2024 года судейская пенсия в Украине в среднем выросла с 99 837 до 106 057 грн из-за повышения прожиточного минимума, поэтому истец обратился в Пенсионный фонд с требованием перерасчета его выплаты. Пересчитанная по новым показателям зарплата судьи составляет 350 112 грн, из них: 189 250 грн — должностной оклад, 151 400 грн — доплата за выслугу лет, 9 462 — доплата за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне.

Судья через суд добился повышения своей пенсии до 329 тысяч грн Фото: Скриншот

В ПФУ в перерасчете пенсии отказали, поэтому судья обратился в Одесский окружной административный суд с требованием признать это решение противоправным.

Суд удовлетворил его иск и обязал Пенсионный фонд перечислить заработную плату в размере 350 112 грн, то есть назначить судье в отставке ежемесячное пожизненное денежное содержание в сумме 329 105 грн.

Напомним, 2 января Фокус писал о том, когда и на сколько могут вырасти выплаты пенсионерам в 2025 году. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на март в Украине запланирована новая индексация пенсий. По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на октябрь 2024 года 43% пенсионеров получали пенсии до 4 000 грн, из них более половины — до 3 000 грн, четверть украинцев имели пенсию от 5 000 до 10 000 грн, и только 12% — более 10 000 грн в месяц.

Также 2 января в ПФУ рассказали, кто из пенсионеров в 2025 году может потерять деньги и как восстановить выплаты. Для прекращения пенсионных выплат существует 7 оснований: ложные данные в документах, переезд за границу, непрохождение физической идентификации и т. д.