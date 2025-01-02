В новом 2025 году государство должно позаботиться об уровне пенсионных выплат. Увеличится ли размер пенсии? Когда будет индексация? Действительно ли некоторые граждане могут остаться без выплат? Фокус искал ответы на важные вопросы о пенсиях в 2025 году.

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Утвержденный и подписанный президентом госбюджет на 2025 год предусматривает замораживание текущих социальных стандартов на уровне 2024-го. В приоритете — расходы на оборону страны. А что будет с выплатами пенсионерам? Повлияет ли такое решение на индексацию пенсий, читайте в материале Фокуса.

Соцзащита во время войны: прекратят ли украинцам выплату пенсий

Перерасчет пенсий в Украине сделают даже, если полномасштабная война продлится в течение всего 2025 года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство будет осуществлять все социальные выплаты, а в марте 2025 года запланировало новую индексацию пенсий. Как заявил Шмыгаль, инфляция в конце года остается умеренной, а экономика постепенно восстанавливается после падения.

Согласно принятому госбюджету на 2025 год, на социальную защиту граждан предусмотрено 420,9 млрд грн, что охватывает поддержку пенсионеров (в частности индексацию пенсий с 1 марта 2025 года)

Согласно принятому госбюджету на 2025 год, на социальную защиту граждан предусмотрено 420,9 млрд грн, что охватывает поддержку пенсионеров (в частности индексацию пенсий с 1 марта 2025 года), малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью. Из них трансферты в Пенсионный фонд составят 236,9 млрд грн, выплаты льгот и субсидий — 42,3 млрд грн.

"Одним из приоритетных направлений расходов бюджета-2025 остаются социальные нужды. Но в бюджете следующего года заложено небольшое уменьшение этих расходов", — прокомментировала ситуацию экономистка Центра экономической стратегии Александра Мироненко.

Средняя пенсия в стране составляет 5 851 грн Фото: УНИАН

"Самой большой статьей социальных расходов является обеспечение пенсий и их повышений. Эти средства перенаправляют из государственного бюджета в бюджет Пенсионного фонда. На 2025 год запланировано уменьшение по этой статье — на 13% до 237 млрд грн. Но финальная сумма доходов Фонда остается неизменной благодаря более высоким запланированным сборам ЕСВ. Таким образом снижается вклад госбюджета в структуре доходов и повышается финансовая независимость Фонда. Собственные доходы ПФУ немного растут в 2025 году, запланированные на уровне 579,5 млрд грн", — пояснила Александра Мироненко.

Размеры пенсий в Украине: кому точно повысят сумму выплаты

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на октябрь в Украине пенсию начисляли 10,34 млн пенсионеров.

43% получают до 4 000 грн (менее 100 долларов) в месяц, из них более половины — до 3 000 грн;

25% имеют пенсию от 5 000 до 10 000 грн в месяц;

12% — более 10 000 грн.

ПФУ предоставил график изменения размера пенсий в Украине Фото: ПФУ

Средняя пенсия в стране — 5 851 грн (около 140 долларов).

Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона 18 октября, повышение пенсий больше всего будет касаться граждан, которые давно вышли на пенсию.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера единого социального взноса, который уплачивается и стажа", — отметила Жолнович и добавила, что большие пенсии урезать не будут.

Отметим, в Министерстве социальной политики Украины давно считали, что ситуацию с размером пенсии можно улучшить для 80% нынешних и для будущих пенсионеров, а именно увеличить выплаты и упростить расчет.

Показатели возможного повышения пенсий станут известны только после нового года Фото: УНИАН

Индексация пенсий-2025: как именно повысят и кого это не касается

Хотя показатели возможного повышения пенсий станут известны только после нового года, согласно проекту госбюджета-2025, минимальную пенсию в Украине оставят на уровне 2024-го года (2361 грн), а перерасчет будет зависеть от инфляции в стране и роста заработных плат, с которых платят ЕСВ. Поэтому мартовская индексация коснется только пенсионных выплат без учета надбавок.

Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале 2024-го произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии в Украине повысят на 10-12%. В прошлом году этот показатель составлял около 6%.

Мартовская индексация коснется только пенсионных выплат без учета надбавок

Вместе с тем минимальная и максимальная допустимые суммы доплаты после проведения индексации составляют 100 и 1500 грн.

Заметим, что индексация не касается тех, кто оформил пенсию в течение последних несколько лет, поскольку их выплаты считаются актуальными.

В Украине состоится индексация пенсий несмотря на войну Фото: pexels.com

У кого могут изъять пенсию

В некоторых случаях пенсию могут забрать. Согласно ст. 41 проекта бюджета на 2025 год, правительство предлагает забрать с банковских счетов пенсионеров-переселенцев деньги, если эти счета не использовались в течение года, или если пенсионер-ВПЛ не прошел идентификацию. Поэтому Ощадбанк может перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд.

Ощадбанк может перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд

Это касается счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если:

на счетах пенсионеров не было движения средств (снятие наличных, безналичных расчетов или переводов) в течение года;

пенсионеры не прошли физическую идентификацию в течение 6 месяцев.

Согласно постановлению правительства, пенсионные счета таким внутренне перемещенным лицам открывались только в Ощадбанке, поэтому в других банках соответствующих неиспользованных остатков средств нет. При этом изъятие средств со счетов не будет происходить, если на эти счета наложен арест или другое обременение.

Однако, если после изъятия средств с пенсионных счетов переселенец решит обратиться в ПФУ или Ощадбанк, то государство возобновит выплату пенсии такому лицу.

Реформа призвана упростить исчисление пенсий и привязать его к размеру страховых взносов Фото: osn.com.ua

Пенсионная реформа в Украине: какое будущее у пенсий

Согласно законопроекту Минсоца, который пока не подали в парламент, но обнародовали для обсуждения, планируется кардинальное обновление пенсий. В частности планируют изменить следующее:

солидарный уровень пенсионной системы: выплата будет состоять из двух компонентов: страховой (сейчас получают пенсионеры в Украине) и базовой пенсии;

лица, которые в 65 лет не имеют достаточно трудового стажа, но накопили определенное количество баллов (их количество будет зависеть от размера зарплаты, смогут выходить на пенсию;

расчет размера страховой выплаты полностью пересмотрят;

введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

Кроме того, изменения, предложенные правительством, должны "повысить справедливость и достаточность размеров пенсий". В частности, реформа призвана упростить исчисление пенсий и привязать его к размеру страховых взносов.

"Относительно будущего накопительного уровня пенсионной системы, нам кажется, что риски внедрения слишком высоки. Сначала — завершение войны, стабилизация экономики и правовластия, затем — долгосрочные гривневые сбережения граждан", — добавила Александра Мироненко.

Потребительские цены в Украине растут Фото: УНИАН

Индексация пенсий несмотря на войну: что говорят эксперты

Эксперты ответили Фокусу, за счет чего в Украине произойдет индексация пенсий и ощутимыми ли будут изменения для украинских пенсионеров на фоне войны и роста потребительских цен.

"Министерство социальной политики отмечает, что в 2025 году состоится индексация пенсий, несмотря на уменьшение трансферта средств из государственного бюджета. Фактическую сумму расходов Пенсионного фонда будет известно когда утвердят его бюджет на следующий год", — рассказала Александра Мироненко.

По прогнозам международных и украинских экономистов и власти, дефицит бюджета-2025 в Украине снизится до 38 млрд долларов с 44 млрд долларов в 2024 году. Общая потребность в финансировании может достичь 52 млрд долларов (в прошлом году было 56 млрд долларов). А покрывать ее будут преимущественно за счет средств Фонда ЕС для Украины, а также займа от G7, поступлений от замороженных российских активов и тому подобное.

Своевременность государственных выплат целиком зависит от ритмичности финансовой поддержки партнеров и доноров Украины

К тому же, аналитики не считают, что полномасштабная война закончится в 2025 году. А своевременность государственных выплат целиком зависит от ритмичности финансовой поддержки партнеров и доноров Украины.

"Если вы посмотрите на последнюю статистику Нацбанка Украины, то увидите, что инфляция сейчас на уровне более 11%. То есть потребительские цены растут. Их рост заложен и в бюджете на следующий год. Это нормальная практика: цены растут, инфляция существует. Да, есть механизмы, каким образом с ней бороться. Инфляция эта достаточно высокая по сравнению с теми таргетированными уровнями, которые ожидали в Украине — 4-5%. Это гораздо лучше, чем в первый год войны, когда инфляция достигала почти 30%. Мы точно знаем, что мы можем финансировать весь наш сектор безопасности и обороны. Все, что собирается в экономике, направляется именно на этот сектор. Все остальное (соцпрограммы, заработные платы учителям и т.д.) идет благодаря помощи союзников и партнеров. Поэтому, конечно, если ее не будет, возникнут серьезные проблемы", — отметил член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера, экс-советник президента Украины Олег Устенко.

Однако, хотя индексацию и запланировали, это будет, скорее, пересмотр уровня выплат в соответствии с показателями инфляции, сказал Фокусу эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Важно

Пенсия в Украине: при каком стаже в 60 лет можно не получить выплаты

По его словам, пенсии даже на фоне замораживания социальных стандартов должны индексировать по закону и с учетом 50% инфляции за предыдущий год, а также 50% средней заработной платы.

"Для того, чтобы обеспечить такую индексацию, из государственного бюджета должны выдать примерно 270 млрд грн. Однако даже при этих условиях средняя пенсия в 2025 году не дотянет до реального уровня прожиточного минимума", — отметил Олег Пендзин.

Также эксперт отметил, что индексацию пенсий в 2025 году будут осуществлять, скорее, за счет зарплат военных.

"Каждый военный со своего денежного получения платит единый социальный взнос в Пенсионный фонд. И у нас сложилась очень интересная ситуация: в конце этого года Пенсионный фонд оказался профицитным (превышение доходов над расходами — ред.). Поэтому средства для того, чтобы проиндексировать пенсии на следующий год — не средства партнеров. Это будет индексация за счет внутренних средств Пенсионного фонда, который получил дополнительные поступления за счет военных, потому что военные получают заработную плату в среднем выше, чем

по государству. Напомню, у нас средняя заработная плата по государству составляет 20 000 грн. Военные получают больше, в среднем. И из этих средств, которые они получают, отчисляется из Фонда оплаты труда единый социальный взнос, который направляется в Пенсионный фонд. Это и является источником", — отметил экономист Олег Пендзин.