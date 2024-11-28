Пенсия в Украине: при каком стаже в 60 лет можно не получить выплаты

Для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, например в 2028 году, нужно будет иметь страховой стаж не менее 35.

В Украине пенсионный возраст зависит от накопленного страхового стажа. Граждане могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет, в зависимости от продолжительности трудового стажа. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, например, в 2028 году, необходимо будет иметь страховой стаж не менее 35 лет, поскольку в Украине ежегодно увеличивается требуемая продолжительность стажа на 12 месяцев. В то же время в 2024 году право на пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие следующих возрастных категорий:

60 лет, но при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет, но со стажем не менее 21 года;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Пенсия по возрасту назначается с даты, следующей за днем достижения пенсионного возраста, при условии, что заявление подано в течение трех месяцев после этого дня. Для подачи заявления и необходимых документов можно воспользоваться вебпорталом электронных услуг ПФУ или обратиться лично в любой сервисный центр ПФУ.

В список основных документов, которые нужно подать, входят:

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет, и другие);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета, если выбран способ выплаты через банк;

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае изменения фамилии;

другие документы.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенный до 2004 года, то пенсия по возрасту по достижении 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.