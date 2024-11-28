Пенсія в Україні: за якого стажу в 60 років можна не отримати виплати

Для того, щоб отримати пенсію в 60 років, наприклад у 2028 році, потрібно буде мати страховий стаж не менше 35.

В Україні пенсійний вік залежить від накопиченого страхового стажу. Громадяни можуть вийти на пенсію в 60, 63 або 65 років, залежно від тривалості трудового стажу. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Щоб вийти на пенсію в 60 років, наприклад, у 2028 році, необхідно буде мати страховий стаж щонайменше 35 років, оскільки в Україні щорічно збільшується необхідна тривалість стажу на 12 місяців. Водночас у 2024 році право на пенсію за віком мають громадяни, які досягли таких вікових категорій:

60 років, але за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років, але зі стажем не менше 21 року;

65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Пенсія за віком призначається з дати, наступної за днем досягнення пенсійного віку, за умови, що заяву подано протягом трьох місяців після цього дня. Для подання заяви та необхідних документів можна скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ або звернутися особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ.

До списку основних документів, які потрібно подати, входять:

паспорт громадянина України або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання за денною формою, військовий квиток та інші);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку, якщо обрано спосіб виплати через банк;

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

інші документи.

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, то пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.