Відставний одеський суддя через суд підняв собі пенсію до 329 тисяч грн: подробиці

Суд зобов'язав ПФУ перерахувати зарплату позивача за оновленим прожитковим мінімумом і встановити пенсійну виплату в розмірі 94% від цієї суми. За новими показниками його зарплата склала 350 112 грн.

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Одеський суддя домігся через суд підвищення свого щомісячного довічного грошового утримання (пенсії) до 329 тис. грн після того, як Пенсійний фонд України відмовив йому в перерахунку. Одеський окружний адміністративний суд зобов'язав ПФУ перерахувати позивачу пенсійну виплату відповідно до зростання прожиткового мінімуму. Це зазначено в рішенні суду від 31 грудня 2024 року.

У рішенні зазначено, що відставний суддя П`ятого апеляційного адміністративного суду має право на виплату пенсії в розмірі 94% від заробітної плати.

З 1 січня 2024 року суддівська пенсія в Україні в середньому зросла з 99 837 до 106 057 грн через підвищення прожиткового мінімуму, тому позивач звернувся до Пенсійного фонду з вимогою перерахунку його виплати. Перерахована за новими показниками зарплата судді складає 350 112 грн, із них: 189 250 грн — посадовий оклад, 151 400 грн — доплата за вислугу років, 9 462 — доплата за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці.

Суддя через суд домігся підвищення своєї пенсії до 329 тисяч грн Фото: Скриншот

У ПФУ в перерахунку пенсії відмовили, тому суддя звернувся до Одеського окружного адміністративного суду з вимогою визнати це рішення протиправним.

Суд задовольнив його позов і зобов'язав Пенсійний фонд перерахувати заробітну плату в розмірі 350 112 грн, тобто призначити судді у відставці щомісячне довічне грошове утримання в сумі 329 105 грн.

Нагадаємо, 2 січня Фокус писав про те, коли та на скільки можуть зрости виплати пенсіонерам у 2025 році. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, на березень в Україні заплановано нову індексацію пенсій. За даними Пенсійного фонду України, станом на жовтень 2024 року 43% пенсіонерів отримували пенсії до 4 000 грн, із них понад половина — до 3 000 грн, чверть українців мали пенсію від 5 000 до 10 000 грн, і лише 12% — понад 10 000 грн на місяць.

Також 2 січня у ПФУ розповіли, хто з пенсіонерів у 2025 році може втратити гроші та як поновити виплати. Для припинення пенсійних виплат існує 7 підстав: неправдиві дані в документах, переїзд за кордон, непроходження фізичної ідентифікації тощо.