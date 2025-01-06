ЄС купує в Росії рекордну кількість газу після зупинки транзиту через Україну, — Bloomberg

За даними аналітиків, РФ втратить від перекриття шляху транспортування близько 0,2-0,3% ВВП. Економіст Девід Окслі каже, що цього замало для впливу "на військову машину Путіна".

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Кремль міг утратити частину доходу, коли Україна зупинила транзит газу з РФ своєю територією 1 січня 2025 року. Проте Росія має альтернативні шляхи транспортування палива, а обсяги продажів до Європи навіть перевищили показники до 1 січня, пише американське видання Bloomberg.

Журналісти зазначили, що президент РФ Володимир Путін на пресконференції 19 грудня анонсував збільшення частки російського скрапленого природного газу попри західні санкції. Він заявив, що ПАТ "Газпром" переживе заборону від України на транзит палива.

Попри заклики до заборони купівлі газу в країни-агресора, європейські країни закуповують рекордну кількість суперохолодженого палива, яке перевозять танкери. Найбільше закуповують у заводу Ямал, що належить ПАТ "Новатек", пишуть автори статті. За їхніми даними, обсяги палива перевищили ті, які РФ продавала через Україну до 1 січня. При цьому минулого року загальний експорт газу з Росії досяг рекордної позначки.

Аналітики Bloomberg порахували, що 2024 року "Газпром" продав через Україну газу на суму близько $6 млрд. Більшість економістів передбачають, що втрата цих доходів не позначиться суттєво на економіці РФ — за різними оцінками, валовий внутрішній продукт впаде приблизно на 0,2-0,3%.

"Цифри надто малі, щоб вплинути на військову машину Путіна", — сказав економіст Capital Economics Девід Окслі.

За словами економіста, Україна своєю чергою внаслідок зупинки транзиту російського газу може втратити близько 0,5% ВВП.

Ця ситуація показала, наскільки важливо Європі розірвати зв'язки з РФ, а з іншого боку — як Кремль може знаходити інші маршрути, коли якісь шляхи на ринку для нього перекриваються, пишуть журналісти.

Нагадаємо, на пресконференції 26 грудня глава Кремля Володимир Путін заявляв, що українці рішенням про зупинку транзиту газу "карають Європу". За його словами, через це ціни на газ у європейських країнах зростуть, а Україна без підтримки західних партнерів існувати не зможе.

20 грудня журналісти видання Politico писали про таємні бесіди Зеленського і Фіцо. За словами інсайдерів, президент України Володимир Зеленський пропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберт Фіцо проголосувати за членство України в НАТО в обмін на продовження транзиту російського газу.