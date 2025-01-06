ЕС покупает у России рекордное количество газа после остановки транзита через Украину, — Bloomberg

По данным аналитиков, РФ потеряет от перекрытия пути транспортировки около 0,2-0,3% ВВП. Экономист Дэвид Оксли говорит, что этого мало для влияния "на военную машину Путина".

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Кремль мог потерять часть дохода, когда Украина остановила транзит газа из РФ по своей территории 1 января 2025 года. Однако Россия имеет альтернативные пути транспортировки топлива, а объемы продаж в Европу даже превысили показатели до 1 января, пишет американское издание Bloomberg.

Журналисты отметили, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря анонсировал увеличение доли российского сжиженного природного газа, несмотря на западные санкции. Он заявил, что ПАО "Газпром" переживет запрет от Украины на транзит топлива.

Несмотря на призывы к запрету покупки газа у страны-агрессора, европейские страны закупают рекордное количество суперохлажденного топлива, которое перевозят танкеры. Больше всего закупают у завода Ямал, принадлежащего ПАО "Новатэк", пишут авторы статьи. По их данным, объемы топлива превысили те, которые РФ продавала через Украину до 1 января. При этом в прошлом году общий экспорт газа из России достиг рекордной отметки.

Аналитики Bloomberg посчитали, что в 2024 году "Газпром" продал через Украину газа на сумму около $6 млрд. Большинство экономистов предполагают, что потеря этих доходов не скажется существенно на экономике РФ — по разным оценкам, валовой внутренний продукт упадет примерно на 0,2-0,3%.

"Цифры слишком малы, чтобы повлиять на военную машину Путина", — сказал экономист Capital Economics Дэвид Оксли.

По словам экономиста, Украина в свою очередь в результате остановки транзита российского газа может потерять около 0,5% ВВП.

Эта ситуация показала, насколько важно Европе разорвать связи с РФ, а с другой стороны — как Кремль может находить другие маршруты, когда какие-то пути на рынке для него перекрываются, пишут журналисты.

Напомним, на пресс-конференции 26 декабря глава Кремля Владимир Путин заявлял, что украинцы решением об остановке транзита газа "наказывают Европу". По его словам, из-за этого цены на газ в европейских странах вырастут, а Украина без поддержки западных партнеров существовать не сможет.

20 декабря журналисты издания Politico писали о тайных беседах Зеленского и Фицо. По словам инсайдеров, президент Украины Владимир Зеленский предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо проголосовать за членство Украины в НАТО в обмен на продолжение транзита российского газа.