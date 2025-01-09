Обійшлись без України: Фіцо та Путін домовились про постачання газу (відео)

Словаччина втратила 1,5 мільярда євро через дії Києва, заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо. При цьому він запевнив, що Москва і далі готова віддавати Європі газ, якби не спротив українців.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав гарантії від Кремля, що його країна отримає російський газ. Як з'ясувалось, Словаччина має можливість отримувати необхідне паливо і без газогону, який приходить територією України. Паливо ітиме через Угорщину та "Турецький потік". Про домовленості з Москвою та президентом РФ Володимиром Путіним, а також про "велику провину" ЄС та України, Фіцо розповів у відео на сторінці Facebook.

Фіцо заявив, що під час останнього візиту в Москву домовився з РФ щодо поставок газу. Зі слів словацького прем'єр-міністра, його мета — отримання палива хоча б для побутових споживачів, і він цього добився. Про деталі співпраці політик не розповів: зокрема, не відомо, про які обсяги ідеться і по якій ціні.

"Була причина, через яку я поїхав до Москви — отримання газу принаймні для внутрішнього споживання Словаччини, щоб ми це забезпечили навіть без підвищення цін на газ. Я хотів отримати відповідь від російського партнера, чи РФ готова продовжувати постачання газу для транзиту через Україну та Словаччину далі на захід. Відповідь була позитивною — російська сторона завжди була надійним постачальником енергії", — заявив Фіцо у відеозверненні на сторінці Facebook.

У своєму виступі політик гучно скаржився на Європейський Союз, який підтримує Україну. З його слів, через українців Словаччина втратила 1 млрд євро через підвищення ціни газу і ще 500 млн євро, які Братислава отримувала за транзит російського газу в ЄС. Також Фіцо заявив, що Київ винний у тому, що ЄС втратить додатково ще 70 млрд.

Тим часом Reuters навело інформацію від словацького оператора газотранспортної системи Eustream. В компанії заявили, що паливо буде надходити не через Україну, а через гілку газогону з Угорщини — через "Турецький потік".

Зазначимо, на карті газових шляхів Європи, опублікованій на порталі Entsog, можна побачити, що Словаччина дійсно має можливість отримувати газ не лише через Україну.

Словаччині і газ - фрагмент схеми європейських газогонів у 2024 році Фото: Скриншот

Словаччина і газ — деталі

Зазначимо, Словаччина отримувала газ РФ, який ішов трубопроводом через Україну. 31 грудня 2024 року транспортування газу припинилось: це підтвердив президент Володимир Зеленський. Політик наголосив, що завдяки таким діям Москва отримуватиме менше грошей на проведення війни.

Тим часом очільник Словаччини Роберт Фіцо висловився проти цього і заявив, що Україна не мала права припинять газопостачання та відмовлятись від нових транзитних угод. Тому Фіцо полетів до Росії та мав особисту зустріч з Володимиром Путіним. За підсумками спілкування не було офіційних виступів лідерів обох країн, які б говорили, що вони про щось домовились.

Після поїздки у РФ президент Словаччини на певний час зник, однак опублікував відео зі скаргами на Україну. Згодом журналісти з'ясували, що відео записане у в'єтнамському готелі, у якому номер коштує тисячі доларів на добу.

Нагадуємо, президент Зеленський відреагував на дії Фіцо і заяви про "другий енергетичний фронт", відкритий РФ та Словаччиною.