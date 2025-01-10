Газ на умовах Росії або зменшення допомоги Україні: як Фіцо погрозами Києву риє яму для Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив серйозне невдоволення через припинення транзиту російського газу через Україну, погрожуючи Києву низкою санкцій. Фокус з'ясував, наскільки реальні ці погрози, та що ще чекати від Словаччини.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо продовжує свої погрози на адресу України через припинення транзиту російського природного газу Києвом.

Як заявив Фіцо, Словаччина може "припинити будь-яку гуманітарну допомогу Україні, прийняти рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських біженців у Словаччині або припинити постачання електроенергії в надзвичайних ситуаціях".

Також прем'єр-міністр зазначив, що на політичному рівні країна може використати право вето на низку рішень в Європейському Союзі. Однак, зазначив Фіцо, Словаччина піде на такі кроки тільки в тому випадку, якщо у неї "не буде іншого виходу".

Пізніше Фіцо опублікував відеозвернення, в якому гучно скаржився на Європейський Союз, який підтримує Україну. З його слів, через українців Словаччина втратила 1 млрд євро через підвищення ціни газу і ще 500 млн євро, які Братислава отримувала за транзит російського газу в ЄС. Також Фіцо заявив, що Київ винний у тому, що ЄС втратить додатково ще 70 млрд.

Окрім іншого, прем'єр-міністр Словаччини, заявив, що під час останнього візиту в Москву домовився з РФ щодо поставок газу. Зі його слів, мета — отримання палива хоча б для побутових споживачів, і він цього добився. Про деталі співпраці політик не розповів: зокрема, не відомо, про які обсяги ідеться і по якій ціні.

Тим не менш, погрози на адресу України пролунали, але наскільки вони реальні і що вони можуть означати для обох країн?

Україна без енергопостачання та гуманітарної допомоги?

"Перш за все, варто зазначити, що Україна за електроенергію платить, і це не є гуманітарною допомогою. Отже, навіть якщо Словаччина припинить постачання електрики, це не означатиме для України повну втрату енергетичних ресурсів. Польща вже заявила про готовність перекрити різницю, тому Україні не доведеться залишитися без електрики. У цьому контексті Словаччина лише втратить можливість заробити на транзиті енергії", — каже Фокусу політолог Ігор Рейтерович.

Так, тут треба відати належне полякам, одразу після погроз Фіцо, міністр клімату та довкілля Польщі Пауліна Хенніг-Клоска заявив про готовність його країни постачати Україні більше електроенергії.

"Наш оператор готовий, питання лише в тому, чи захоче Україна його використати, чи буде змушена це зробити. Поведінка Фіцо спрямована проти Європи", — сказала Хенніг-Клоска.

Тобто ця погроза Фіцо не спрацює, а в підсумку Словаччина втратить більше, ніж Україна, впевнений політолог.

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль також наголосив, що немає жодної загрози щодо зменшення або обмеження імпорту електроенергії з Європи до України через заяви прем'єр-міністра Словаччини.

"Словацька енергомережа є частиною об'єднаної європейської мережі. Навіть якщо вони технічно зможуть припинити постачання на короткий період для ремонту, обсяг електроенергії буде перерозподілений між іншими країнами-постачальниками відповідно до правил єдиного ринку. Польща та інші наші сусіди готові допомогти в разі потреби", — зазначив Шмигаль під час засідання уряду в п'ятницю.

"Що стосується гуманітарної допомоги для українських біженців, Словаччина може скоротити обсяги підтримки. Однак такі кроки не є унікальними — інші країни Європи також коригують свої програми допомоги, але роблять це не як ультиматум, а в межах загальної стратегії інтеграції біженців або їх повернення до України. Крім того, якщо війна завершиться у 2025 році, багато країн зменшать рівень підтримки, тому це питання, яке стосується не лише Словаччини", — продовжує Рейтерович.

Блокування вступу України до ЄС

З усіх погроз Фіцо, найбільш серйозною звучить — блокування українських ініціатив, які пов'язані з процесами євроінтеграції.

"Словаччина може створити певні труднощі, якщо вона буде висувати перепони Україні на шляху євроінтеграції. Але нюанс у тому, що якщо це будуть політичні придирки, коли вони без аргументів будуть чіплятися до якихось речей і без аргументів блокувати шлях України до Європейського Союзу, то Словаччина буде мати проблеми на рівні ЄС. На відміну від угорців, у нас немає з словаками таких проблем із захистом національних меншин", — каже політолог.

І ось тут важливе уточнення: а за що їм чіплятися ще? Україна зі Словаччиною не перетинається сильно на ринках чи інших важливих речах у ЄС, тому вони навряд чи зможуть використати цей механізм, щоб загальмувати Україну, але все одно Братислава може попити крові Києва, як висловлюється експерт.

"Єдиний, так би мовити, важіль, який є у Словаччини — рішення про вступ до ЄС приймається усіма країнами. Тобто якщо одна країна не підтримує, країна не вступає в ЄС. Але я думаю, що до того часу, коли за Україну будуть голосувати країни ЄС щодо інтеграції, Фіцо вже не буде при владі. Тому ці заяви — більше спроби пошантажувати і вибити собі преференції. Я не здивуюсь, якщо він піде до Єврокомісії з проханням про пільги, мовляв, "з Україною не вийшло, але допоможіть мені", — продовжує Рейтерович.

Погрози Фіцо Україні — приклад для інших країн?

Теоретично, після припинення Києвом транзиту російського газу, до погроз чи шантажу могли б вдатися таки країни як Угорщина чи Австрія, але на відміну від Словаччини, вони були готові до такого сценарію і сприйняли рішення України серйозно.

"Ці країни зробили заяву, що Україна їх попередила і питань до такого рішення немає. Тут суть в іншому: якби Європейська комісія звернулася до Києва і сказала, що ми зобов’язані забезпечити транзит газу, ми б потрапили в складну ситуацію, але Єврокомісія не зробила такої заяви. Вона сказала, що це нормальна історія, Україна має право на припинення транзиту російського газу, угода завершилась у 2024 році. Але Фіцо думав, що Україна не піде на такій крок, та й Єврокомісія підтримає Словаччину, але він прорахувався", — вважає політолог.

За словами Ігоря Рейтеровича, на разі всі ці погрози прем'єр-міністра Словаччини нагадують приказку: "щоб позлити маму, я не одягну шапку і відморожу вуха".

Раніше Фокус розповідав, що президент України Володимир Зеленський вважає, що заяви словацького прем'єра Роберта Фіцо про зменшення постачання електроенергії є "другим енергетичним фронтом", який влада у Братиславі відкрила за вказівкою лідера РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, на початку літа в Україні очікується значне підвищення тарифів на електроенергію для населення. Вартість може збільшитися з поточних 4,32 грн до 6,7 грн за 1 кВт-год.