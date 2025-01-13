"Как можно скорее": Фицо пригласил Зеленского поговорить о газе вблизи общей границы (видео)

Словацкий премьер хочет обсудить вопрос о прекращении транзита российского газа. Он заявил, что имеет "другое мнение" относительно этого решения. Президент Владимир Зеленский пока не отреагировал на публичное обращение Фицо.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласил его провести переговоры вблизи государственных границ между Словакией и Украиной. Открытое письмо-обращение словацкий премьер записал и опубликовал в Facebook в понедельник, 13 января.

Фицо заявил, что решение о прекращении транзита российского газа через Украину в Словакию наносит большой вред самой Украине, Словакии и Европейскому Союзу. А также провоцирует реакции, что не способствует ни двусторонним, ни многосторонним отношениям.

Он отметил, что не намерен отвечать на слова украинского президента от 12 января. Зеленский заявил, что предлагал помощь словацкому народу, но Фицо "напыщенно отказался". Теперь Фицо говорит, что не намерен "способствовать дальнейшей эскалации напряженности".

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"Как премьер-министр правительства Словацкой Республики, я имею отличные от ваших взгляды на ряд вопросов. Прежде всего, я не верю в стратегию, что продолжение взаимного кровопролития в войне в Украине приведет к усилению позиции Украины на возможных мирных переговорах", — сказал Фицо.

Он также отметил, что имеет другое мнение относительно решения о прекращении транзита газа через Украину. По словам Фицо, его "позиция не единственная в Европе".

"Позвольте мне пригласить вас на встречу, желательно как можно скорее, полностью понимая серьезность вашей рабочей повестки дня. Встреча может состояться на территории Словацкой Республики вблизи государственной границы между Словакией и Украиной. Символично, что вы могли бы воспользоваться прямым железнодорожным сообщением из Киева в Кошице, которое является результатом совместных усилий наших правительств, чтобы добраться до словацкой территории", — предложил Фицо.

Он считает, что подобная встреча создаст "благоприятные условия для откровенного обсуждения поставок газа в Словакию и другие страны через Украину".

Президент Владимир Зеленский пока не отреагировал на публичное обращение словацкого премьера.

Напомним, 8 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о получении гарантий от Кремля, что его страна будет с российским газом.

11 января словацкий премьер назвал Украину ненадежным партнером и заявил, что ему надоело, как президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует".