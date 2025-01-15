Фицо предлагает дать пощечины подростку с украинской символикой, который не пожал руку президенту Словакии

Фицо считает, что студента должны проучить и отобрать у него награду, а также наказать СМИ, которые осветили это событие и похвалили студента.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на месте президента Петера Пеллегрини забрал бы награду у школьника Симона Оманика, который на церемонии награждения победителей международных предметных олимпиад отказался пожать руку президенту. Об этом Фицо написал в Фейсбуке.

Он заявил, что студента не за что уважать, хотя так высказался президент.

"Хамовитый подросток с украинским флагом на костюме не пожал руку президенту Словацкой Республики. Главе государства, который получил свой мандат на прямых выборах. Антисловацкие и антиправительственные СМИ аплодируют студенту. Кому-то здесь надо дать три пощечины. Я бы начал с антиправительственных СМИ", — написал Фицо.

Он добавил, что его бы мать, в случае, если бы он пожаловался на учителя, который дергает его за волосы, дала бы ему еще две пощечины, "потому что учитель всегда был уважительным и правильным".

"Что бы я сделал, если бы мой министр образования организовал подобное мероприятие, а один из учеников-победителей не пожал мне руку как одному из трех высших должностных лиц государства. Во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, где ему положено, на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество", — заявил Фицо.

Скандал с рукопожатием президенту Словакии

В Словакии школьник-олимпиадник с символикой Украины отказался пожать руку пророссийскому президенту во время награждения победителей математической олимпиады.

Симон Оманик обвинил словацкого президента Петера Пеллегрини в том, что он победил на президентских выборах "путем обмана и лжи народу", в том числе и манипулируя темой войны, которую Россия развязала против Украины.

"Это была ложь и покушение на самые низкие человеческие инстинкты страха и, возможно, даже антиукраинские настроения в некоторых частях словацкого населения. И я не думаю, что было бы правильно пожать руку такому человеку или общаться с ним, потому что я не согласен с ним и считаю его мошенником и лжецом", — добавил школьник.

Напомним, что 11 января сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо набросился на президента Украины Владимира Зеленского. Министр считает, что глава украинского государства клянчит деньги у других стран.