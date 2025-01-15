Фіцо пропонує надавати ляпасів підлітку з українською символікою, який не потис руку президенту Словаччини

Фіцо вважає, що студента мають провчити і відібрати в нього нагороду, а також покарати ЗМІ, які висвітили цю подію і похвалили студента.

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на місці президента Петера Пеллегріні забрав би нагороду у школяра Симона Оманіка, який на церемонії нагородження переможців міжнародних предметних олімпіад відмовився потиснути руку президенту. Про це Фіцо написав в Фейсбуці.

Він заявив, що студента немає за що поважати, хоча так висловився президент.

"Хамовитий підліток з українським прапором на костюмі не потиснув руку президенту Словацької Республіки. Голові держави, який здобув свій мандат на прямих виборах. Антисловацькі та антиурядові ЗМІ аплодують студенту. Комусь тут треба дати три ляпаси. Я б почав з антиурядових ЗМІ", — написав Фіцо.

Він додав, що його б мати, у випадку, якби він поскаржився на вчителя, який смикає його за волосся, дала б йому ще два ляпаси, "тому що вчитель завжди був поважним і правильним".

"Що б я зробив, якби мій міністр освіти організував подібний захід, а один з учнів-переможців не потиснув мені руку як одному з трьох найвищих посадовців держави. По-перше, я б запитав його, чи є у нього дитяча кімната. По-друге, чому його навчили батьки. По-третє, я б забрав у нього нагороду і відправив би його туди, де йому належить, на очах у всіх ЗМІ. І, нарешті, я б подякував міністру освіти за співпрацю", — заявив Фіцо.

Скандал з рукостисканням президенту Словаччини

У Словаччині школяр-олімпіадник із символікою України відмовився потиснути руку проросійському президентові під час нагородження переможців математичної олімпіади.

Симон Оманік звинуватив словацького президента Петера Пеллегріні в тому, що він переміг на президентських виборах "шляхом обману та брехні народу", зокрема й маніпулюючи темою війни, яку Росія розв'язала проти України.

"Це була брехня та замах на найнижчі людські інстинкти страху і, можливо, навіть антиукраїнські настрої у деяких частинах словацького населення. І я не думаю, що було б правильно потиснути руку такій людині або спілкуватися з нею, тому що я не згоден з нею і вважаю її шахраєм та брехуном", — додав школяр.

Нагадаємо, що 11 січня повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо накинувся на президента України Володимира Зеленського. Міністр вважає, що глава української держави клянчить гроші в інших країн.