Фицо заявил, что встретился с Путиным в ответ на заявление Зеленского: детали

По словам словацкого премьер-министра, позиция украинского лидера по санкциям против России "наносит финансовый ущерб Словакии".

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В воскресение, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился в Москве с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом политик написал на своей станице в Facebook.

Фицо сообщил, что обменялся Путиным мнениями о ситуации в Украине, о возможностях окончания войны и о взаимоотношениях между Словакией и Россией. По его словам, лидеры ЕС были проинформированы об этой поездке.

"Моя сегодняшняя встреча стала ответом президенту Украины В. Зеленскому, который в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — заявил политик.

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Словацкий премьер также заявил, что Владимир Зеленский выступает за санкции против ядерной программы России, чем "наносит финансовый ущерб Словаки и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии".

"Президент России В. Путин подтвердил готовность Российской Федерации продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента", — отметил Фицо.

Напомним, ранее Роберт Фицо заявил, что Украина упорно отказывается от продления транзита российского "голубого топлива" через свою территорию, поэтому Словакию ожидает газовый кризис.

Издание Politico также писало, что Владимир Зеленский якобы предлагал Роберту Фицо продлить транзит российского газа в Словакию в обмен на разрешение вступления Украины в НАТО.