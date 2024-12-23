Фіцо заявив, що зустрівся з Путіним у відповідь на заяву Зеленського: деталі

За словами словацького прем'єр-міністра, позиція українського лідера щодо санкцій проти Росії "завдає фінансових збитків Словаччині".

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У неділю, 22 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся в Москві з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

Фіцо повідомив, що обмінявся з Путіним думками щодо ситуації в Україні, щодо можливостей закінчення війни та взаємини між Словаччиною та Росією. За його словами, лідери ЄС були проінформовані про цю поїздку.

"Моя сьогоднішня зустріч стала відповіддю президенту України В. Зеленському, який у четвер на моє особисте запитання відповів, що він проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію", — заявив політик.

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Словацький прем'єр також заявив, що Володимир Зеленський виступає за санкції проти ядерної програми Росії, чим "завдає фінансових збитків Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях у Словаччині".

"Президент Росії В. Путін підтвердив готовність Російської Федерації продовжувати постачання газу на Захід і в Словаччину, що практично неможливо після 1 січня 2025 року, враховуючи позицію українського президента", — зазначив Фіцо.

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо заявив, що Україна вперто відмовляється від продовження транзиту російського "блакитного палива" через свою територію, тому на Словаччину очікує газова криза.

Видання Politico також писало, що Володимир Зеленський нібито пропонував Роберту Фіцо продовжити транзит російського газу до Словаччини в обмін на дозвіл вступу України до НАТО.