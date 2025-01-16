Фіцо анонсував особисту зустріч із Зеленським: що відомо про дату, — ЗМІ

Україна та Словаччина ведуть перемовини щодо зустрічі очільників двох країн, написали медіа. Про місце зустрічі даних немає.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо найближчої п'ятниці, 17 січня, не планує побачитись із президентом України Володимиром Зеленським. Натомість він займатиметься питаннями місцевої соціальної політики і відкладе питання газу. Про те, коли можлива зустріч Фіцо та Зеленського, написали на порталі Irozhlas.

На порталі навели виступ Фіцо щодо найближчих планів. У четвер, 16 січня, політик дав коротку пресконференцію у місті Кошице. Зокрема, політик повідомив, що у п'ятницю, 17 січня, дійсно не планує зустрітись із президентом Володимиром Зеленським. Натомість в планах словацького прем'єр-міністра — відвідати місто Пряшів та поговорити про місцеві проблеми, наприклад, про будівництво лікарні. Втім, потім все ж пролунало, що контакт відбудеться.

На словацькому порталі Kosice написали, що питання надійшло саме від їхнього журналіста. Фіцо повідомив, що урядовці ведуть перемовини та узгоджують дату.

"Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями", — навели журналісти слова політика.

Інших деталей щодо зустрічі медіа не розповіли. Невідомо, через скільки днів Фіцо побачить Зеленського, і неясно, чи відбудеться зустріч в Києві, чи в іншій точці.

Фіцо і Україна — коли відбудеться зустріч із Зеленським Фото: Скриншот

На сторінках українських урядовців та президента Зеленського не коментували заяву словацького прем'єра.

Фіцо і Україна — заяви про газ та Зеленського

Зазначимо, з 1 січня Словаччина перестала отримувати російський газ, який надходив через українську газотранспортну систему. Постачання припинилось внаслідок того, що Україна відмовилась укладати нову угоду про транзит. У зв'язку з цією проблемою Роберт Фіцо з'їздив до РФ та зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Через кілька днів політик оголосив, що має домовленість з Кремлем про те, як Словаччина буде отримувати газ в обхід України. Видання Reuters нагадало, що в цю країну може іти паливо по газопроводу "Турецький потік".

Фокус розповідав, як словацький політик відзначався регулярними заявами про те, що Україні не слід опиратись РФ. Також він скаржився, що через припинення транспортування газу його країна втратила 1,5 млрд євро, в Європейський Союз — взагалі 70 млрд. Зокрема, також погрожував українським біженцям, яким планує скасувати гуманітарну допомогу.

Тим часом 13 січня президент Зеленський опублікував допис у X, в якому запросив Фіцо в Україну найближчої п'ятниці. Перед цим прем'єр написав, що можлива зустріч на кордоні між двома країнами.

Нагадуємо, після поїздки Фіцо у Москву політик на кілька днів зник і медіа відшукали його у В'єтнамі: розповіли, скільки коштував елітний номер, в якому він жив мінімум тиждень. 15 січня він прокоментував інцидент з підлітком, який не потиснув руку президенту Словаччини.