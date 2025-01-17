Ситуація на полі бою була б іншою: посол Китаю відповів на звинувачення США в постачанні зброї Росії

За словами китайського дипломата Ген Шуана, якби Китай забезпечував політичне прикриття для Росії, представники КНР не наголошували б публічно на повазі до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн.

Related video

Якби Китай дійсно постачав військову допомогу Росії, ситуація на полі бою не була б такою, як зараз. Про це у відповідь на звинувачення США заявив заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан на брифінгу Ради Безпеки щодо України, передає Global Times.

Ген заявив, що протягом деякого часу США нібито поширюють неправдиву інформацію, щоб дискредитувати й обмовити Китай на засіданнях Ради щодо України. Зазначалося, що Китай передає військові постачання Росії, забезпечує політичне прикриття, і що якби Китай не підтримав Росію, війна давно б закінчилася.

"Усі ці три пункти — суцільна брехня. На попередніх засіданнях я багато разів відповідав на помилки США. Сьогодні я, можливо, піду трохи далі", — сказав Ген.

Він заявив, що якби Китай дійсно надавав військову допомогу Росії, ситуація на полі бою була б не такою, як зараз. По-друге, якби Китай забезпечував політичне прикриття для Росії, то представники КНР не наголошували б публічно на повазі до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн і прихильності принципам Статуту ООН. І якби Китай справді не хотів якнайшвидшого закінчення війни, то не відправляв би своїх спеціальних посланців у численні місії.

"Я хотів би зазначити, що останнім часом від Росії та України надходили політичні повідомлення про їхній інтерес до переговорів. Дискусії міжнародної спільноти щодо української кризи дедалі більше зосереджуються на мирі та сходяться на переговорах. Розвиток українського питання вступає в критичний період", — заявив Ген.

Нагадаємо, що Фіцо анонсував особисту зустріч із Зеленським.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив про плани зустрітися з Трампом після інавгурації.