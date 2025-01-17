"Илон Маск лжет": миллиардер поссорился со стримером из-за игры Path of Exile 2

Стример Asmongold утверждает, что Маск приписывает себе чужие достижения в игре. Миллиардер мог просто купить прокачанного персонажа.

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Миллиардер Илон Маск поссорился в собственной соцсети Х со стримером Twitch и создателем контента Заком ​​Хойтом (под ником Asmongold). Скандал разразился после того, как Asmongold усомнился в том, что у Маска хватило времени прокачать своего персонажа в игре Path of Exile 2 до такого высокого уровня, пишет IGN.

Маск впервые прокомментировал ситуацию в ответ на пост пользователя YouTube Screamheart, который поделился двухминутным отрывком из видео, где миллиардера обвиняют в читерстве во время игры в Path of Exile 2.

I felt the need to add my unique perspective to the @elonmusk drama around #PathofExile2.



Full video on YouTube: https://t.co/VTu8KIe558 pic.twitter.com/ROQEDX34bp — Screamheart (@ScreamheartTV) January 16, 2025

В целом это видео длится около 8 минут, в которых есть записи прямых трансляций Asmongold, где стример утверждает, что Макс не мог прокачать своего персонажа в Path of Exile 2 до 97-го уровня самостоятельно.

"Он никак не мог самостоятельно играть в этой учетной записи. Я думаю, что он купил аккаунт, или кто-то играл за него. Сто процентов", — говорит Asmongold в ролике.

В ответ на обвинения Маск назвал стримера "не своим человеком", а также опубликовал "утечку" с личными сообщениями Asmongold в X. В них идет речь о том, как стример управляет собственным аккаунтом на YouTube.

Макс давно называется себя опытным геймером. На протяжении многих лет он выражал признательность Blizzard Entertainment за такие игры, как Overwatch. Также Маск заявлял, что для его игры – это "единственное развлечение, чтобы успокоить свой разум".

Но игровое мастерство Маска в последние месяцы подверглось критике, так как игровое сообщество начало более пристально следить за его результатами.

Еще в ноябре Маск хвастался тем, что занял место в двадцатке лучших игроков Diablo 4 в мире, а несколько недель спустя достиг первого места. Несмотря на то, что таких результатов можно достичь за сотни, а то и тысячи игровых часов, Илон Маск умудряется совмещать игры с руководящими должностями в Х, SpaceX, Tesla, Neuralink и так далее.

Новый всплеск критики геймерских способностей Маска произошел после прямой трансляции в январе, где Маск проходил финальную стадию в Path of Exile 2. Самый спорный момент был связан с персонажем Маска 97-го уровня, которого кстати, миллиардер уже потерял.

"Две недели в лиге, когда люди играют, они буквально не спят по 40-50 часов, играя только в Path of Exile, и это самые старательные парни в мире. При этом игрок с самым высоким рейтингом в лиге Hardcore был 93-го уровня. Илон Маск лжет о том, что он хорош в видеоиграх", — говорит создатель контента Quin69TV в своем видео.

"Вы можете подумать: "Это почти 97". Но каждый раз, когда вы повышаете свой уровень, становится все сложнее набирать опыт. Намного сложнее. Поэтому игрокам, чтобы достичь 97-го уровня, приходится проводить в игре большую часть каждого своего дня", — добавляет Quin69TV.

Также в стриме Маска есть несколько моментов, которые игроки считают признаками того, что миллиардер не очень хорошо знаком с механикой финала Path of Exile 2.