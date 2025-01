"Илон Маск лжет": миллиардер поссорился со стримером из-за игры Path of Exile 2

Миллиардер Илон Маск поссорился в собственной соцсети Х со стримером Twitch и создателем контента Заком ​​Хойтом (под ником Asmongold). Скандал разразился после того, как Asmongold усомнился в том, что у Маска хватило времени прокачать своего персонажа в игре Path of Exile 2 до такого высокого уровня, пишет IGN.

Маск впервые прокомментировал ситуацию в ответ на пост пользователя YouTube Screamheart, который поделился двухминутным отрывком из видео, где миллиардера обвиняют в читерстве во время игры в Path of Exile 2.

I felt the need to add my unique perspective to the @elonmusk drama around #PathofExile2.



Full video on YouTube: https://t.co/VTu8KIe558 pic.twitter.com/ROQEDX34bp