30 дней и 30 ночей на все про все: раскрыты подробности новой игры от экс-разработчиков "Ведьмака"

Разработчики новой игры The Blood of Dawnwalker, которые участвовали в создании "Ведьмака", поделились деталями игрового процесса.

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Студия Rebel Wolves, которая состоит из бывших разработчиков из CD Projekt RED, представила на этой неделе свою дебютную игру The Blood of Dawnwalker, пишет MP1st.

Геймерам было показано видео с отрывком игрового процесса The Blood of Dawnwalker и захватывающий ролик. Но подробностей о самой игре было раскрыто крайне мало.

К счастью, студия решила разъяснить, как будет работать структура квестов и обрабатываться игровое время. Из сообщения Rebel Wolves выходит, что у главного героя Коэна будет 30 дней и 30 ночей, чтобы выполнить основные задания.

На странице официального аккаунта игры в соцсети X у разработчиков спросили, ограничит ли это время исследования открытого мира, на что был получен ответ: "Нет, не ограничивает. В самой игре нет жесткого ограничения по времени, она не требует от вас спешки".

The Blood of Dawnwalker Фото: Rebel Wolves

"У вас будет ограниченное время, чтобы выполнить главную цель Коэна (30 дней и 30 ночей, в игре), и каждый выполненный вами квест будет перемещать время вперед, но исследование мира – нет", — добавили разработчики в Х.

Старший PR-менеджер Rebel Wolves Матеуш Грейнер позже подтвердил, что игрокам будет отдельно сообщаться, если тот или иной квест может переместить время вперед. Также это не значит, что игра завершиться по достижению 30-дневной отметки.

"Квесты будут перемещать время, но игроку будет сообщаться, если задача может переместить время (и насколько) – игроки будут контролировать этот процесс. Также стоит отметить, что игра не обязательно завершится после преодоления 30-дневного порога, но давайте пока не будем забегать наперед. Это все, что я могу сказать на данный момент", — добавил Грейнер.

Ожидается, что в ближайшие месяцы разработчики поделятся дополнительной информацией об игре.

В обнародованном пресс-релизе также дается краткий обзор игры:

"Европа XIV века. Кровавые конфликты охватывают земли, и Черная смерть приходит за выжившими. После катастрофы, которая унесла жизни тысяч, сократившаяся человеческая раса борется за выживание. Это момент слабости. В Вейл Сангора, где-то в забытом уголке Карпатских гор, вампиры используют свой шанс выйти из тени, свергнуть феодалов и заявить о том, в чем им отказывали на протяжении веков: свободе и абсолютной власти, которая приходит с ней. Легенды становятся реальностью, и история, какой мы ее знаем, никогда не будет прежней".

Игра The Blood of Dawnwalker пока не получила дату релиза, но разработчики уже подтвердили, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК с использованием Unreal Engine 5.

Напомним, бывшие разработчики "Ведьмака" показали тизер фэнтези-игры. В видеоигре будут вампиры и главный герой, получеловек-полувампир.