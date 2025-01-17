30 днів і 30 ночей на все про все: розкрито подробиці нової гри від екс-розробників "Відьмака"

Розробники нової гри The Blood of Dawnwalker, які брали участь у створенні "Відьмака", поділилися деталями ігрового процесу.

Related video

Студія Rebel Wolves, яка складається з колишніх розробників із CD Projekt RED, представила цього тижня свою дебютну гру The Blood of Dawnwalker, пише MP1st.

Геймерам було показано відео з уривком ігрового процесу The Blood of Dawnwalker і захоплюючий ролик. Але подробиць про саму гру було розкрито вкрай мало.

На щастя, студія вирішила роз'яснити, як працюватиме структура квестів і оброблятиметься ігровий час. З повідомлення Rebel Wolves виходить, що в головного героя Коена буде 30 днів і 30 ночей, щоб виконати основні завдання.

На сторінці офіційного акаунта гри в соцмережі X у розробників запитали, чи обмежить це час дослідження відкритого світу, на що було отримано відповідь: "Ні, не обмежує. У самій грі немає жорсткого обмеження за часом, вона не вимагає від вас поспіху".

Кров Світаноквокера Фото: Rebel Wolves

"У вас буде обмежений час, щоб виконати головну мету Коена (30 днів і 30 ночей, у грі), і кожен виконаний вами квест буде переміщати час вперед, але дослідження світу — ні", — додали розробники в Х.

Старший PR-менеджер Rebel Wolves Матеуш Грейнер пізніше підтвердив, що гравцям буде окремо повідомлятися, якщо той чи інший квест може перемістити час уперед. Також це не означає, що гра завершитися по досягненню 30-денної позначки.

"Квести будуть переміщати час, але гравцеві повідомлятимуть, якщо завдання може перемістити час (і наскільки) — гравці контролюватимуть цей процес. Також варто зазначити, що гра не обов'язково завершиться після подолання 30-денного порога, але давайте поки що не будемо забігати наперед. Це все, що я можу сказати на цей час", — додав Грейнер.

Очікується, що найближчими місяцями розробники поділяться додатковою інформацією про гру.

В оприлюдненому пресрелізі також дається короткий огляд гри:

"Європа XIV століття. Криваві конфлікти охоплюють землі, і Чорна смерть приходить за тими, хто вижив. Після катастрофи, яка забрала життя тисяч, людська раса, що скоротилася, бореться за виживання. Це момент слабкості. У Вейл Сангора, десь у забутому куточку Карпатських гір, вампіри використають свій шанс вийти з тіні, повалити феодалів і заявити про те, у чому їм відмовляли впродовж століть: свободу й абсолютну владу, яка приходить із нею. Легенди стають реальністю, і історія, якою ми її знаємо, ніколи не буде колишньою".

Гра The Blood of Dawnwalker поки не отримала дату релізу, але розробники вже підтвердили, що вона вийде на PS5, Xbox Series X|S і ПК з використанням Unreal Engine 5.

Нагадаємо, колишні розробники "Відьмака" показали тизер фентезі-гри. У відеогрі будуть вампіри та головний герой, напівлюдина-напіввампір.