"Абсолютно новая ролевая сага": бывшие разработчики "Ведьмака" показали тизер фэнтези-игры (видео)

Вскоре поклонники видеоигр и любители темного фэнтези познакомят с новым миром The Blood of Dawnwalker. В видеоигре будут вампиры и главный герой, получеловек-полувампир.

Студия Rebel Wolves показала тизер новой видеоигры The Blood of Dawnwalker, события которой будут происходить в Средневековой Европе. Главному герою Коэну будут противостоять вампиры и другие жуткие существа. Чтобы победить, Коэну придется выбирать между человеческим и вампирским естеством. О деталях новой фэнтезийной истории говорится в видео в YouTube-канале компании BANDAI NAMCO Europe.

Видеоигра The Blood of Dawnwalker — тизер

Под видео указано, что разработчики Rebel Wolves создали видеоигру The Blood of Dawnwalker. The Blood of Dawnwalker — это однопользовательская ролевая сага в стилистике темного фэнтези. Обещают, что игрокам понравится открытый мир, в котором акцент сделали на истории. Игра создана на игровом движке Unreal Engine 5 для компьютеров, PlayStation 5 и Xbox X|S. Главный герой — Коэн, или Dawnwalker, который "прокладывает границу между миром дня и царством ночи". Согласно описанию, Коэн — получеловек-полувампир, который будет заниматься спасением "тех, кого любит".

"Столкнитесь со своими врагами — будь-то люди, монстры или сами часы, которые тикают. Но помните — настоящее зло может греться в солнечном свете, а верные союзники могут скрываться под покровом ночи", — предлагают людям, которые решат присоединиться к The Blood of Dawnwalker.

Видеоигра The Blood of Dawnwalker — детали

В коротком тизере можно увидеть намек на историю, к которой вскоре присоединятся игроки. Первые кадры показывают персонажа, который посреди ночи несет за плечами какой-то сверток. Впоследствии выясняется, что это девушка, которую он пытается спасти от какой-то опасности. Тем временем персонаж попадает в засаду: его окружают вооруженная группа мужчин и хочет убить. В последний момент, когда ему готовятся отрезать голову, на банду бросаются неизвестные кровожадные существа. Они раздирают всех присутствующих, кроме персонажа и девушки. Главарь вампиров говорит, что он и жизнь, и смерть, и все, что "между ними". На других кадрах видим схватки, бои, существ, похожих на драконов и пауков одновременно.

Видеоигра The Blood of Dawnwalker — главный вампир Фото: Скриншот Видеоигра The Blood of Dawnwalker — жуткое существо Фото: Скриншот

Разработчики указали, что события игры в стилистике темного фэнтези, происходят в 1347 году в Карпатах. Отдельно отмечается, что над созданием работали авторы "Ведьмака 3".

На портале рассказали некоторые детали истории. Объясняется, что события разворачиваются в 14 веке в Средневековой Европе, залитой кровью. На волю вырываются вампиры, которые хотят свободы и власти, и другие жуткие ночные существа. Между тем главный герой Коэн будет вынужден выбирать, останется ли он человеком или станет воплощением зла, анонсировали авторы видеоигры.

Отметим, Фокус писал о серии видеоигр "Ведьмак", созданной польскими разработчиками CD Projekt Red.

