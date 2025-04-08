Тысячи людей вынуждены выбросить свои компьютеры из-за Windows 10: что случилось

Microsoft завершает поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года. Если ПК не соответствует системным требованиям Windows 11, компания советует утилизировать устройство.

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Об этом говорится в официальном документе Microsoft. В компании подчеркнули, что для Windows 10 больше не будет обновлений или улучшений безопасности, что сделает ПК уязвимым. Поэтому разработчики опубликовали рекомендации по подготовке к обновлению.

Для начала, Microsoft призывает проверить, поддерживает ли компьютер Windows 11. Убедившись, что ПК отвечает требованиям Windows 11, нужно сначала обновить Windows 10, так как переход на Windows 11 24H2 доступен только в более новых версиях операционной системы.

Перед обновлением стоит сделать резервную копию данных на OneDrive или внешнем накопителе. В Windows 10 уже есть встроенное приложение Windows Backup, которое позволяет сохранять локальные файлы и системные настройки в облаке, чтобы перенести их на Windows 11.

Если же компьютер не поддерживает Windows 11, компания советует заменить его на более новую модель. В Microsoft подчеркнули, что утилизировать старый ПК нужно "ответственно".

"Уменьшите воздействие на окружающую среду в конце жизненного цикла вашего устройства, отправив свой старый ПК по почте на ответственную переработку или обменяв его на деньги, которые вы сможете потратить на более быстрый, безопасный и новый ПК с Windows 11", — отметили в компании.

Напомним, ранее Microsoft официально признала, что обновления Windows 11 за январь 2025 года неисправны.

Также сообщалось, что Microsoft находится в процессе прекращения использования "Панели управления" в операционной системе Windows.