Обновлять Windows 11 опасно: эксперты рассказали о проблемах операционной системы

Сразу после установки обновления Windows 11 на ПК может перестать работать звук.

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Обновления Windows 11 за январь 2025 года действительно неисправны, и Microsoft официально признала одну из проблем. Об этом пишет Windows Latest.

Речь идет об ошибке, из-за которой перестает работать звук ЦАП после установки Windows 11 24H2 KB5050009 , 23H2 KB5050021 и Windows 10 KB5049981.

14 января 2025 года Microsoft выпустила первый в этом году раунд обновлений безопасности, которые должны были быть безопаснее предыдущих обновлений, поскольку не содержали новых функций. Обычно Центр обновления Windows вызывает проблемы, когда добавляет слишком много новых функций.

К сожалению, обновления Windows за январь 2025 года — это катастрофа. Сразу после установки обновления на ПК может перестать работать звук. Ошибка широко распространена.

Звук может перестать работать сразу после установки исправления, но в основном это касается только тех, кто использует USB-аудио ЦАП.

Наконец, после нескольких дней радиомолчания, Microsoft сообщила Windows Latest, что ей известно о проблемах со звуком в Windows 11 после патча от января 2025 года. Компания также признала это в обновлении своего документа поддержки , которое впервые было обнаружено Windows Latest.

По словам компании, если возникли проблемы со звуком, то ничего не остается, как прекратить использовать ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи). Правильно, "исправить" это невозможно. Единственный способ "исправить" это — прекратить использовать аудиоустройство.

"Пользователи могут избежать этой проблемы, избегая использования внешнего ЦАП в процессе подключения и напрямую подключая аудиоустройство к ПК", — отметили в Microsoft. "Мы работаем над решением и предоставим обновление в следующем выпуске".

Для тех, кто не знает, ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи) — это небольшие устройства, которые позволяют нам воспроизводить звук, подключая наушники или динамики, поддерживающие подключение. ЦАП — это внешнее устройство, которое преобразует звуковые данные из установки Windows в аудиосигналы через подключенные наушники.

Но означает ли это, что ЦАП используется только на старых ПК? Не совсем. ЦАПы все еще используются, потому что они предлагают высококачественный звук, и люди используют их в своих домашних аудиосистемах, особенно аудиофилы, которым нужно исключительное качество звука. Профессионалы широко используют ЦАПы для записи и музыки.

Если ПК подвержен уязвимостям KB5050009, KB5050021 или KB5049981, можно заметить что звук больше не работает, а в диспетчере устройств отображается следующее сообщение об ошибке: "Это устройство не может быть запущено. (Код 10) Недостаточно системных ресурсов для завершения API".

Это означает, что Windows 11 испытывает трудности с выделением памяти устройству, из-за чего ЦАП не могут воспроизводить звук или передавать аудиосигналы на наушники, что приводит к отключению звука.

Если настроен ЦАП для аудиоустройств и в настройках используется аудиодрайвер USB 1.0, следует пропустить обновление за январь 2025 года.

В ходе нашего расследования Windows Latest обнаружил, что затронуты следующие аудиоустройства:

JDS Labs ODAC USB-ЦАП Fiio E17K. FX-Audio DAC-X6 (различные модели). ЦАП Hifime Sabre. USB-гарнитуры HyperX. Denon CEOL Carino.

Windows 11 KB5050009 (обновление за январь 2025 г.) имеет и другие проблемы. Но вкратце, обновление Яна также имеет проблемы с аудиоустройствами Bluetooth, когда устройство подключается, но не воспроизводит звук.

Проводник также теперь работает некорректно и чаще зависает, а также появилась ошибка, из-за которой камера не работает после патча.

Обходным решением всех этих проблем является удаление Windows 11 KB5050009, приостановка обновлений и ожидание выпуска исправления в феврале 2025 года, которое может исправить некоторые ошибки.

​​В августе также появилась информация о том, что установка новых драйверов для видеокарт от бренда Nvidia могут вызывать циклические сбои с синим "экраном смерти" на компьютерах с операционной системой Windows 10.