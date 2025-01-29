Оновлювати Windows 11 небезпечно: експерти розповіли про проблеми операційної системи

Одразу після встановлення оновлення Windows 11 на ПК може перестати працювати звук.

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Оновлення Windows 11 за січень 2025 року дійсно несправні, і Microsoft офіційно визнала одну з проблем. Про це пише Windows Latest.

Йдеться про помилку, через яку перестає працювати звук ЦАП після інсталяції Windows 11 24H2 KB5050009 , 23H2 KB5050021 і Windows 10 KB5049981.

14 січня 2025 року Microsoft випустила перший у цьому році раунд оновлень безпеки, які мали бути безпечнішими за попередні оновлення, оскільки не містили нових функцій. Зазвичай Центр оновлення Windows викликає проблеми, коли додає занадто багато нових функцій.

На жаль, оновлення Windows за січень 2025 року — це катастрофа. Одразу після встановлення оновлення на ПК може перестати працювати звук. Помилка широко поширена.

Звук може перестати працювати одразу після встановлення виправлення, але в основному це стосується тільки тих, хто використовує USB-аудіо ЦАП.

Нарешті, після кількох днів радіомовчання, Microsoft повідомила Windows Latest, що їй відомо про проблеми зі звуком у Windows 11 після патча від січня 2025 року. Компанія також визнала це в оновленні свого документа підтримки , яке вперше було виявлено Windows Latest.

За словами компанії, якщо виникли проблеми зі звуком, то нічого не залишається, як припинити використовувати ЦАП (цифро-аналогові перетворювачі). Правильно, "виправити" це неможливо. Єдиний спосіб "виправити" це — припинити використовувати аудіопристрій.

"Користувачі можуть уникнути цієї проблеми, уникаючи використання зовнішнього ЦАП у процесі підключення і безпосередньо підключаючи аудіопристрій до ПК", — зазначили в Microsoft. "Ми працюємо над рішенням і надамо оновлення в наступному випуску".

Для тих, хто не знає, ЦАП (цифро-аналогові перетворювачі) — це невеликі пристрої, які дають нам змогу відтворювати звук, під'єднуючи навушники або динаміки, що підтримують підключення. ЦАП — це зовнішній пристрій, який перетворює звукові дані з інсталяції Windows в аудіосигнали через підключені навушники.

Але чи означає це, що ЦАП використовується тільки на старих ПК? Не зовсім. ЦАПи все ще використовуються, тому що вони пропонують високоякісний звук, і люди використовують їх у своїх домашніх аудіосистемах, особливо аудіофіли, яким потрібна виняткова якість звуку. Професіонали широко використовують ЦАПи для запису та музики.

Якщо ПК схильний до вразливостей KB5050009, KB5050021 або KB5049981, можна помітити, що звук більше не працює, а в диспетчері пристроїв відображається таке повідомлення про помилку: "Цей пристрій не може бути запущено. (Код 10) Недостатньо системних ресурсів для завершення API".

Це означає, що Windows 11 зазнає труднощів із виділенням пам'яті пристрою, через що ЦАП не можуть відтворювати звук або передавати аудіосигнали на навушники, що призводить до вимкнення звуку.

Якщо налаштовано ЦАП для аудіопристроїв і в налаштуваннях використовується аудіодрайвер USB 1.0, слід пропустити оновлення за січень 2025 року.

Під час нашого розслідування Windows Latest виявив, що порушено такі аудіопристрої:

JDS Labs ODAC USB-ЦАП Fiio E17K. FX-Audio DAC-X6 (різні моделі). ЦАП Hifime Sabre. USB-гарнітури HyperX. Denon CEOL Carino.

Windows 11 KB5050009 (оновлення за січень 2025 р.) має й інші проблеми. Але коротко, оновлення Яна також має проблеми з аудіопристроями Bluetooth, коли пристрій підключається, але не відтворює звук.

Провідник також тепер працює некоректно і частіше зависає, а також з'явилася помилка, через яку камера не працює після патча.

Обхідним рішенням усіх цих проблем є видалення Windows 11 KB5050009, призупинення оновлень і очікування випуску виправлення в лютому 2025 року, яке може виправити деякі помилки.

У серпні також з'явилася інформація про те, що встановлення нових драйверів для відеокарт від бренду Nvidia можуть спричиняти циклічні збої із синім "екраном смерті" на комп'ютерах з операційною системою Windows 10.