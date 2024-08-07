Новое обновление вызывает "экран смерти" на ПК с Windows 10: как этого не допустить

Проблема возникает на компьютерах со старыми процессорами, которые не поддерживают POPCNT. Nvidia подсказала, как проверить, можно ли обновлять драйверы.

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Установка новых драйверов для видеокарт от бренда Nvidia могут вызывать циклические сбои с синим "экраном смерти" на компьютерах с операционной системой Windows 10. Об этом говорится на официальном сайте компании-производителя.

Сообщается, что старые компьютеры с Windows 10 и процессорами, не поддерживающими инструкцию POPCNT (Population Count), будут давать сбой во время запуска, если на них установить графические драйверы Nvidia версии 555 или более поздней. Пользователи таких ПК во время загрузки будут видеть "синий экран смерти" с сообщением о критической проблеме.

Компания Nvidia также опубликовала инструкцию для проверки, поддерживает ли процессор POPCNT, с помощью бесплатного инструмента Microsoft Coreinfo. Для этого следует выполнить следующие шаги:

загрузить Coreinfo по ссылке;

извлечь ZIP-файл, после чего должна появиться папка с названием Coreinfo;

щелкнуть правой кнопкой мыши на папку Coreinfo и выбрать "Открыть в терминале", что откроет PowerShell с папкой Coreinfo;

ввести текст .\coreinfo64 –f и нажать Enter, чтобы запустить инструмент Coreinfo.

Как отмечают в компании, после подтверждения лицензионных прав инструмент Coreinfo выведет список всех деталей и поддерживаемых инструкций процессора. Для установки графических драйверов Nvidia начиная с версии 555 этот список должен включать POPCNT.

POPCNT в списке поддерживаемых инструкци Фото: Скриншот

Напомним, в июне пользователи новых сборок операционной системы Windows 11 столкнулись с перегрузкой центрального процессора компьютера, вызванной сбоями в работе службы Cross Device Service.

Также сообщалось, что из-за глобального сбоя, который произошел 19 июля, перестали запускаться компьютеры, работающие на операционной системе Microsoft Windows и использующие программное обеспечение CrowdStrikeFalcon.