Windows 11 "съедает" ресурсы процессора после нового обновления: как решить проблему

У ряда пользователей Windows 11 в фоновом режиме запускается служба Cross Device Service и загружает процессор компьютера на 15-20%.

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Пользователи новых сборок операционной системы Windows 11 столкнулись с перегрузкой центрального процессора (ЦП) компьютера, вызванной сбоями в работе службы Cross Device Service. Впервые об этом сообщил человек с ником leginmat90 на официальном форуме Microsoft.

Пользователь заявил, что сначала обратил внимание на громкую роботу вентилятора процессора, а также на сильное нагревание в режиме ожидания. Затем в диспетчере задач появилась служба Cross Device Service, которая загружала ЦК 7-10 %. К публикации прилагается соответствующий скриншот.

Cross Device Service перегружает ЦП Фото: Microsoft

Другой пользователь с ником PatrickM0 отметил, что также столкнулся с этой проблемой. Завершение работы Cross Device снижало загрузку ЦП, однако после перезапуска компьютера проблема возвращалась, и служба снова запускалась в фоновом режиме, потребляя 15-20%.

Сразу несколько пользователей написали, что для исправления проблемы им пришлось полностью отключить Cross Device Service вручную. Один из комментаторов опубликовал следующую инструкцию: нажмите Win + R, чтобы открыть диалоговое окно "Выполнить", введите services.msc и нажмите Enter, в окне "Службы" найдите службу Cross Device Service, щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите "Свойства", измените тип запуска на "Отключено", нажмите кнопку "Применить".

Портал Tom's Hardware пишет, что ошибка, вероятно, возникла из-за новых улучшений функций Cross Device Service в Windows 11. Эта служба позволяет компьютеру более легко синхронизироваться с телефоном для обмена файлами и прочих операций. Предполагается, что причина сбоя кроется в поддержке Phone Link или старых изменениях, внесенных в Cross Device Service.

Как отмечает портал Neowin, инженер Microsoft Дженнифер Джи отреагировала на упомянутую проблему, отметив, что компания определила причину и работает над ее устранением. Однако на данный момент Microsoft еще не выпустила исправление для тех пользователей, которые не хотят отключать Cross Device Service.

Напомним, компания Microsoft также заявила, что начала разбираться в проблеме появления "синего экрана смерти" у пользователей, которые установили обновление KB5029351 для Windows 11. Сообщения о "неподдерживаемом процессоре" стали поступать от людей, в чьих компьютерах установлена материнская плата компании MSI.

Ранее также сообщалось, что обязательные обновления ОС Windows 11 могут снижать продуктивность стационарных компьютеров и ноутбуков, на которых установлена операционная система.