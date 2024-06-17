Windows 11 "з'їдає" ресурси процесора після нового оновлення: як вирішити проблему

У низки користувачів Windows 11 у фоновому режимі запускається служба Cross Device Service і завантажує процесор комп'ютера на 15-20%.

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Користувачі нових збірок операційної системи Windows 11 зіткнулися з перевантаженням центрального процесора (ЦП) комп'ютера, викликаним збоями в роботі служби Cross Device Service. Уперше про це повідомила людина з ніком leginmat90 на офіційному форумі Microsoft.

Користувач заявив, що спочатку звернув увагу на гучну роботу вентилятора процесора, а також на сильне нагрівання в режимі очікування. Потім у диспетчері завдань з'явилася служба Cross Device Service, яка завантажувала ЦК 7-10 %. До публікації додається відповідний скріншот.

Cross Device Service перевантажує ЦП Фото: Microsoft

Інший користувач із ніком PatrickM0 зазначив, що також зіткнувся з цією проблемою. Завершення роботи Cross Device знижувало завантаження ЦП, однак після перезапуску комп'ютера проблема поверталася, і служба знову запускалася у фоновому режимі, споживаючи 15-20%.

Відразу кілька користувачів написали, що для виправлення проблеми їм довелося повністю відключити Cross Device Service вручну. Один із коментаторів опублікував таку інструкцію: натисніть Win + R, щоб відкрити діалогове вікно "Виконати", введіть services.msc і натисніть Enter, у вікні "Служби" знайдіть службу Cross Device Service, клацніть на ній правою кнопкою миші та виберіть "Властивості", змініть тип запуску на "Вимкнено", натисніть кнопку "Застосувати".

Портал Tom's Hardware пише, що помилка, ймовірно, виникла через нові поліпшення функцій Cross Device Service у Windows 11. Ця служба дає змогу комп'ютеру легше синхронізуватися з телефоном для обміну файлами та інших операцій. Передбачається, що причина збою криється в підтримці Phone Link або старих змінах, внесених у Cross Device Service.

Як зазначає портал Neowin, інженер Microsoft Дженніфер Джі відреагувала на згадану проблему, зазначивши, що компанія визначила причину і працює над її усуненням. Однак наразі Microsoft ще не випустила виправлення для тих користувачів, які не хочуть відключати Cross Device Service.

Нагадаємо, компанія Microsoft також заявила, що почала розбиратися в проблемі появи "синього екрана смерті" у користувачів, які встановили оновлення KB5029351 для Windows 11. Повідомлення про "непідтримуваний процесор" почали надходити від людей, у чиїх комп'ютерах встановлено материнську плату компанії MSI.

Раніше також повідомлялося, що обов'язкові оновлення ОС Windows 11 можуть знижувати продуктивність стаціонарних комп'ютерів і ноутбуків, на яких встановлено операційну систему.