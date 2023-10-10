За Windows 12 доведеться платити щомісяця: нова "страшилка" від інсайдерів
Подробиці коду, що вказує на можливий майбутній платний функціонал, ентузіасти знайшли в черговій тестовій збірці Windows 11.
Нове дослідження програмного коду чергової тестової версії Windows 11 показало, що в ній, можливо, є натяки на те, що Microsoft збирається стягувати періодичну, навіть щомісячну плату, за використання Windows 12. Про це повідомляє портал Neowin.Важливо
Німецькі колеги журналістів виявили кілька таких записів, пов'язаних із підпискою, у файлі конфігурації INI збірки каналу Canary, коли його порівнювали зі збіркою Windows 11 23H2 Release Preview за допомогою інструменту WinMerge.
Записи свідчили наступне:
- випуск за передплатою — (L_MsgSubscriptionEdition);
- тип передплати — L_MsgSubscriptionType (як "Передплата на основі пристрою" або "Передплата на основі користувача");
- статус підписки — L_MsgSubscriptionStatus (Активна, Неактивна, Деактивована, Деактивована, Строк дії закінчився).
Звісно, це одразу викликало шквал здивування та обурення в середовищі технічних експертів. Адже якщо це виявиться правдою, то Microsoft стане першою у світі компанією, яка братиме абонентську плату за використання операційної системи, а не окремих сервісів, як заведено зараз.
На щастя виявилося, що цей код не має нічого спільного з домашніми користувачами Windows. Компанія не збирається брати щомісячну плату з них за використання своєї операційної системи. Технічний портал Windows Central опублікував новий звіт, що спростовує чутки про підписку на Windows 12. За їхньою інформацією, виявлені біти коду не пов'язані з наступною версією Windows, вихід якої очікується в другій половині 2024 року. Замість цього цей код посилається на нещодавно виявлену підписку Windows 11 IoT Enterprise Subscription, тобто сервіс для корпоративних користувачів.
Утім, видання зазначає, що корпоративні сервіси, зокрема й хмарні, Microsoft може зробити доступними й для пересічних користувачів своєї ОС. Наприклад, запуск сервісів і операційної системи в хмарі. І ось тоді точно знадобиться підписка на подібну послугу, згадка якої й міститься у виявленому коді.
Раніше Фокус повідомляв, що Microsoft у листопаді представить свій особливий процесор для штучного інтелекту. Таким чином компанія хоче домогтися незалежності від процесорів NVIDIA.