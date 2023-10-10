За Windows 12 доведеться платити щомісяця: нова "страшилка" від інсайдерів

Подробиці коду, що вказує на можливий майбутній платний функціонал, ентузіасти знайшли в черговій тестовій збірці Windows 11.

Related video

Нове дослідження програмного коду чергової тестової версії Windows 11 показало, що в ній, можливо, є натяки на те, що Microsoft збирається стягувати періодичну, навіть щомісячну плату, за використання Windows 12. Про це повідомляє портал Neowin.

Важливо

Допоможе тільки ядерний реактор. Microsoft уже не в змозі впоратися з апетитами свого ШІ

Німецькі колеги журналістів виявили кілька таких записів, пов'язаних із підпискою, у файлі конфігурації INI збірки каналу Canary, коли його порівнювали зі збіркою Windows 11 23H2 Release Preview за допомогою інструменту WinMerge.

Записи свідчили наступне:

випуск за передплатою — (L_MsgSubscriptionEdition);

тип передплати — L_MsgSubscriptionType (як "Передплата на основі пристрою" або "Передплата на основі користувача");

статус підписки — L_MsgSubscriptionStatus (Активна, Неактивна, Деактивована, Деактивована, Строк дії закінчився).

Код, що вказує на платну ОС, виявили ентузіасти в одній із тестових збірок Windows 11

Звісно, це одразу викликало шквал здивування та обурення в середовищі технічних експертів. Адже якщо це виявиться правдою, то Microsoft стане першою у світі компанією, яка братиме абонентську плату за використання операційної системи, а не окремих сервісів, як заведено зараз.

На щастя виявилося, що цей код не має нічого спільного з домашніми користувачами Windows. Компанія не збирається брати щомісячну плату з них за використання своєї операційної системи. Технічний портал Windows Central опублікував новий звіт, що спростовує чутки про підписку на Windows 12. За їхньою інформацією, виявлені біти коду не пов'язані з наступною версією Windows, вихід якої очікується в другій половині 2024 року. Замість цього цей код посилається на нещодавно виявлену підписку Windows 11 IoT Enterprise Subscription, тобто сервіс для корпоративних користувачів.

Послуги за передплатою не стосуються звичайних користувачів Windows Фото: X (Twitter)

Утім, видання зазначає, що корпоративні сервіси, зокрема й хмарні, Microsoft може зробити доступними й для пересічних користувачів своєї ОС. Наприклад, запуск сервісів і операційної системи в хмарі. І ось тоді точно знадобиться підписка на подібну послугу, згадка якої й міститься у виявленому коді.

Раніше Фокус повідомляв, що Microsoft у листопаді представить свій особливий процесор для штучного інтелекту. Таким чином компанія хоче домогтися незалежності від процесорів NVIDIA.