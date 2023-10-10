За Windows 12 придется платить ежемесячно: новая "страшилка" от инсайдеров

Подробности кода, указывающего на возможный будущий платный функционал энтузиасты нашли в очередной тестовой сборке Windows 11.

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Новое исследование программного кода очередной тестовой версии Windows 11 показало, что в ней, возможно, есть намеки на то, что Microsoft собирается взимать периодическую, даже ежемесячную плату, за использование Windows 12. Об этом сообщает портал Neowin.

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Немецкие коллеги журналистов обнаружили несколько таких записей, связанных с подпиской, в файле конфигурации INI сборки канала Canary, когда его сравнивали со сборкой Windows 11 23H2 Release Preview с помощью инструмента WinMerge.

Записи гласили следующее:

выпуск по подписке – (L_MsgSubscriptionEdition);

тип подписки — L_MsgSubscriptionType (как "Подписка на основе устройства" или "Подписка на основе пользователя");

статус подписки — L_MsgSubscriptionStatus (Активна, Неактивна, Деактивирована, Срок действия истек).

Код, указывающий на платную ОС, обнаружили энтузиасты в одной из тестовых сборок Windows 11

Конечно, это сразу вызвало шквал удивления и негодования в среде технических экспертов. Ведь если это окажется правдой, то Microsoft станет первой в мире компанией, которая будет брать абонентскую плату за использование операционной системы, а не отдельных сервисов, как это принято сейчас.

К счастью оказалось, что этот код не имеет ничего общего с домашними пользователями Windows. Компания не собирается брать ежемесячную плату с них за использование своей операционной системы. Технический портал Windows Central опубликовал новый отчет, опровергающий слухи о подписке на Windows 12. По их информации, обнаруженные биты кода не связаны со следующей версией Windows, выход которой ожидается во второй половине 2024 года. Вместо этого этот код ссылается на недавно обнаруженную подписку Windows 11 IoT Enterprise Subscription, т.е. сервис для корпоративных пользователей.

Услуги по подписке не касаются обычных пользователей Windows Фото: X (Twitter)

Впрочем, издание отмечает, что корпоративные сервисы, в том числе и облачные, Microsoft может сделать доступными и для рядовых пользователей своей ОС. Например, запуск сервисов и операционной системы в облаке. И вот тогда точно понадобится подписка на подобную услугу, упоминание которой и содержится в обнаруженном коде.

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