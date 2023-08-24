Windows 11 "ломает" компьютеры после установки обновления: как избежать этой проблемы

В компании уже ведут расследование причин появления "синих экранов смерти" и сообщения о "неподдерживаемом процессоре".

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Компания Microsoft заявляет, что начала разбираться в проблеме появления BSOD ("синего экрана смерти", сообщения о поломке операционной системы) у пользователей, которые установили обновление KB5029351 для Windows 11, сообщает The Verge. Сообщения о "неподдерживаемом процессоре" стали поступать от людей, в чьих компьютерах установлена материнская плата компании MSI.

"Сейчас мы проводим расследование, чтобы определить, вызвана ли эта проблема именно по вине Microsoft. Мы предоставим обновление, когда появится дополнительная информация", — говорится в ответе службы поддержки Microsoft Windows Health Center.

Журналист The Verge лично столкнулся с этой проблемой на игровом ПК с Windows 11, оснащенном процессором Intel Core i9-13900KS на материнской плате MSI MPG Z690 Carbon WiFi. Ряд пользователей популярного портала Reddit сообщили об одном и том же BSOD после установки обновления, причем все они работают на системах Intel на материнских платах MSI с последними обновлениями BIOS.

BSOD или "синий экран смерти" сообщает о поломке в ОС Windows Фото: Microsoft

К счастью, Windows 11 может восстановиться и откатить изменения после появления BSOD, так что волноваться не стоит. К тому же Microsoft, похоже, удалила обновление KB5029351 из затронутых систем, но оно по-прежнему доступно для всех остальных. Обновление прошло тестирование на компьютерах пользователей Microsoft Windows Insider, попало в Release Preview, а затем поступило в обычные обновления копий Windows 11, прежде чем было сообщено о проблемах.

Пока не ясно, что является причиной проблемы, но она вполне может быть связана с недавними обновлениями BIOS от MSI в рамках подготовки к предстоящим процессорам Intel для настольных ПК 14-го поколения под кодовым названием Raptor Lake-S Refresh. MSI недавно выпустила серию обновлений BIOS для материнских плат Z690 и Z790, которые, согласно примечаниям к патчу, "поддерживают процессоры следующего поколения".

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