Хакеры не подберутся. Microsoft бесплатно раздает ПО для защиты данных: как получить

Раньше аудиторский пакет программ Microsoft Purview стоил немалых денег, но его решили предоставить всем желающим в связи с участившимися кибератаками.

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Компания Microsoft объявила, что ее профессиональный инструмент для аудита операционных систем и компьютерных сетей Microsoft Purview начиная с сентября будет абсолютно бесплатным, сообщается в официальном блоге корпорации. Это сделано в качестве ответа на увеличение частоты и эволюцию киберугроз со стороны хакеров, в том числе группировок под контролем "некоторых стран".

По мнению сайта Bleeping Computer, на такой шаг Microsoft решилась пойти после того, как китайские хакеры украли ключ подписи ИТ-корпорации, который позволил им взламывать корпоративные и государственные учетные записи Microsoft Exchange и Microsoft 365 для кражи электронной почты. Хотя до сих пор неизвестно, как был украден ключ, правительство США, которое первым обнаружило эти атаки, использовало расширенные данные журнала Microsoft для обнаружения вторжений и сообщения о них в Microsoft.

Комплексным продуктом Microsoft Purview теперь без оплаты сможет воспользоваться любая компания, чтобы проверить устойчивость своих сетей ко взлому и найти слабые места, чтобы устранить уязвимости. Теперь клиенты Microsoft Purview Audit (Standard) получат более полную информацию о данных безопасности, включая подробные журналы доступа к электронной почте и более 30 других типов данных журналов, которые ранее были доступны только на уровне подписки Microsoft Purview Audit (Premium). В дополнение к новым событиям регистрации Microsoft также увеличивает срок хранения по умолчанию для клиентов Audit Standard с 90 до 180 дней.

Microsoft Purview Audit позволяет клиентам централизованно визуализировать данные облачных журналов, созданные на их предприятии, что помогает им эффективно реагировать на события безопасности, ИТ-расследования, внутренние расследования и обязательства по соблюдению нормативных требований. Тысячи операций пользователей и администраторов, выполняемых в десятках служб и решений Microsoft 365, фиксируются, записываются и сохраняются в единых журналах аудита Purview для клиентов.

Основные аспекты Microsoft Purview

Ранее Фокус рассказывал, что хакер создал нового чат-бота, который лишен любых этических ограничений. Конкурент ChatGPT способен написать зловредное ПО или составить убедительное фишинговое письмо по просьбе злоумышленников.