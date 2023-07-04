Windows 11 сильно "тормозит" компьютеры: эксперты рассказали, как их ускорить

Аналитики портала Windows Latest проанализировали десятки отзывов владельцев компьютеров, которые работают с последней версией ОС Windows и все они жаловались на одну проблему: обновления "операционки" значительно снижали скорость работы SSD.

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Обязательные обновления ОС Windows 11 могут снижать продуктивность стационарных компьютеров и ноутбуков, на которых установлена операционная система. К такому выводу пришли сотрудники портала Windows Latest.

Пользователи последней версии ОС заметили, что скорость SSD значительно снижается, когда они выполняют трудоемкие операции: копируют "тяжелые" файлы или играют в игры. И происходит это после того, как они установили все необходимые обновления, которые им предлагала система (или же, когда Windows 11 сделал это по умолчанию).

Сотрудники портала проанализировали десятки отзывов в интернете, чтобы понять, насколько распространена эта проблема. В некоторых случаях пользователи писали о том, что после обновления скорость SSD снижалась от 3000 до 1000 МБ/с, хотя изначально она составляла 7000 МБ/с.

Речь идет об обновлениях, выпущенных с марта по июнь 2023 года. Интересная деталь: когда владельцы стационарных ПК и ноутбуков принудительно удаляли их, проблемы со скоростью работы техники устранялись.

Проанализировав все эти данные, эксперты пришли к выводу, что исправить проблемы со снижением скорости можно только двумя путями: удалить патчи обновлений вручную или "откатить" операционную систему до более раннего варианта сборки.

Напомним, ОС Windows 11 компания Microsoft презентовала в июне 2021 года. Операционка получила обновленное меню и кнопку "Пуск", которые теперь расположены по центру панели задач. Этот пользовательский интерфейс очень похож на тот, что был у Windows 10X, которую создавали для устройств с двумя экранами, но в итоге не выпустили.

Также в 2021 году Фокус писал о том, как развивалась самая популярная ОС в мире. Своим читателям мы рассказали об истории создания и всех преимуществах с недостатками каждой выпущенной версии Windows.