Легче и быстрее: Microsoft презентовала ОС Windows 11 (фото, видео)

Новый магазин приложений, улучшенное меню "Пуск", стильный дизайн и отдельный сюрприз для геймеров.

Сегодня Microsoft официально презентовала новую версию операционной системы — Windows 11. На этот раз разработчики уделили много внимания упрощению пользовательского интерфейса, магазину приложений, а также улучшению производительности и многозадачности.

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Об этом сообщает издание theverge.com.

Операционка получила обновленное меню и кнопку "Пуск", которые теперь расположены по центру панели задач. Этот пользовательский интерфейс очень похож на тот, что был у Windows 10X, которую создавали для устройств с двумя экранами, но в итоге не выпустили.

В новом меню "Пуск" убраны "живые плитки", которые изначально были представлены в Windows 8. После запуска пользователь увидит приложения, недавние документы и отдельный поисковый интерфейс. Дизайн отчасти напоминает macOS, а отчасти — Chrome OS. Все диалоговые окна имеют закругленные углы, как и новая ОС Android 12.

Руководитель Windows Панос Панай (Panos Panay) отметил, что "команда уделяла внимание каждой детали". ОС получила обновленные темный и светлый режимы, которые выглядят намного лучше, чем то, что мы видели у Windows ранее.

Есть еще кое-что, что Microsoft называет "макетами привязки", которые позволяют быстро привязывать приложения к различным режимам, которые поддерживает Windows 11. Новая версия ОС также запомнит, где хранятся ваши приложения, благодаря одному из макетов — Snap Group. Макет обеспечивает поддержку нескольких мониторов, чтобы приложения всегда открывались и работали на разных устройствах корректно. Это полезно, если вы используете ноутбук, подключенный к монитору, или ПК с несколькими дисплеями.

Производительность также является важным аспектом для Windows 11. Обновления более эффективны, поскольку теперь они происходят в фоновом режиме и не будут мешать пользователям во время работы.

Microsoft также интегрировала Microsoft Teams непосредственно в 11-ю ОС как для обычных, так и для коммерческих пользователей. Открыв панель задач, пользователи смогут звонить друзьям, родным или коллегам. Видимо, компания решила несколько отойти от Skype, который входил в состав Windows 10.

[ + – ] Microsoft Teams в Windows 11

Виджеты Windows и сенсорные жесты также являются важной частью новинки. Виджет — это персонализированный канал, работающий на базе искусственного интеллекта и основанный на виджетах, которые Microsoft представила ранее в Windows 10 . Он находится с левой стороны, и вы также можете сделать его полноэкранным. Встроенные виджеты включают новостную ленту, новости о погоде и карты.

Microsoft также улучшила распознавание жестов, что оценят владельцы планшетов. Улучшения коснулись рукописного ввода и голосового набора.

Исполнительный директор Xbox Сара Бонд заявила, что игры на ПК с Windows 11 станут еще более зрелищными. Auto HDR, функция Xbox Series X/S, будут частью Windows 11. Включение Auto HDR добавит расширенный динамический диапазон (HDR) для большого количества игр DirectX 11 и DirectX 12 при условии, что у вас есть совместимый монитор HDR.

[ + – ] Новое приложение Xbox в Windows 11 Фото: Скриншот

Microsoft также обещает улучшения скорости и производительности для новой ОС. DirectStorage станет частью Windows 11, важной новой функцией Xbox Series X / S. DirectStorage потребует новейших накопителей NVMe для ускорения загрузки игр в Windows 11 и игр. Разработчикам придется включить эту технологию, чтобы увеличить время загрузки.

Xbox Game Pass также интегрируется в 11-ю версию операционки, благодаря новому приложению Xbox, которое компания тестировала в течение нескольких месяцев. А благодаря интеграции xCloud, можно будет транслировать игры прямо из облака Microsoft.

[ + – ] Новый магазин приложений для Windows 11

Магазин тоже был качественно переработан. Он будет поддерживать целый ряд приложений, ранее недоступных. Например приложения Adobe Creative Suite и приложения для Android, включая TikTok и Instagram.

Разработчики смогут продавать доступ к приложениям, используя различные платежные системы, если захотят.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились скриншоты и видео загрузки новой ОС Microsoft.