UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Легче и быстрее: Microsoft презентовала ОС Windows 11 (фото, видео)

167
Windows 11, планшет

Новый магазин приложений, улучшенное меню "Пуск", стильный дизайн и отдельный сюрприз для геймеров.

Сегодня Microsoft официально презентовала новую версию операционной системы — Windows 11. На этот раз разработчики уделили много внимания упрощению пользовательского интерфейса, магазину приложений, а также улучшению производительности и многозадачности.

Об этом сообщает издание theverge.com.

Операционка получила обновленное меню и кнопку "Пуск", которые теперь расположены по центру панели задач. Этот пользовательский интерфейс очень похож на тот, что был у Windows 10X, которую создавали для устройств с двумя экранами, но в итоге не выпустили.

В новом меню "Пуск" убраны "живые плитки", которые изначально были представлены в Windows 8. После запуска пользователь увидит приложения, недавние документы и отдельный поисковый интерфейс. Дизайн отчасти напоминает macOS, а отчасти — Chrome OS. Все диалоговые окна имеют закругленные углы, как и новая ОС Android 12.

Руководитель Windows Панос Панай (Panos Panay) отметил, что "команда уделяла внимание каждой детали". ОС получила обновленные темный и светлый режимы, которые выглядят намного лучше, чем то, что мы видели у Windows ранее.

Есть еще кое-что, что Microsoft называет "макетами привязки", которые позволяют быстро привязывать приложения к различным режимам, которые поддерживает Windows 11. Новая версия ОС также запомнит, где хранятся ваши приложения, благодаря одному из макетов — Snap Group. Макет обеспечивает поддержку нескольких мониторов, чтобы приложения всегда открывались и работали на разных устройствах корректно. Это полезно, если вы используете ноутбук, подключенный к монитору, или ПК с несколькими дисплеями.

Производительность также является важным аспектом для Windows 11. Обновления более эффективны, поскольку теперь они происходят в фоновом режиме и не будут мешать пользователям во время работы.

Microsoft также интегрировала Microsoft Teams непосредственно в 11-ю ОС как для обычных, так и для коммерческих пользователей. Открыв панель задач, пользователи смогут звонить друзьям, родным или коллегам. Видимо, компания решила несколько отойти от Skype, который входил в состав Windows 10.

Microsoft Teams в Windows 11
Microsoft Teams в Windows 11

Виджеты Windows и сенсорные жесты также являются важной частью новинки. Виджет — это персонализированный канал, работающий на базе искусственного интеллекта и основанный на виджетах, которые Microsoft представила ранее в Windows 10 . Он находится с левой стороны, и вы также можете сделать его полноэкранным. Встроенные виджеты включают новостную ленту, новости о погоде и карты.

Microsoft также улучшила распознавание жестов, что оценят владельцы планшетов. Улучшения коснулись рукописного ввода и голосового набора. 

Исполнительный директор Xbox Сара Бонд заявила, что игры на ПК с Windows 11 станут еще более зрелищными. Auto HDR, функция Xbox Series X/S, будут частью Windows 11. Включение Auto HDR добавит расширенный динамический диапазон (HDR) для большого количества игр DirectX 11 и DirectX 12 при условии, что у вас есть совместимый монитор HDR.

Новое приложение Xbox в Windows 11
Новое приложение Xbox в Windows 11
Фото: Скриншот

Microsoft также обещает улучшения скорости и производительности для новой ОС. DirectStorage станет частью Windows 11, важной новой функцией Xbox Series X / S. DirectStorage потребует новейших накопителей NVMe для ускорения загрузки игр в Windows 11 и игр. Разработчикам придется включить эту технологию, чтобы увеличить время загрузки.

Xbox Game Pass также интегрируется в 11-ю версию операционки, благодаря новому приложению Xbox, которое компания тестировала в течение нескольких месяцев. А благодаря интеграции xCloud, можно будет транслировать игры прямо из облака Microsoft.

Новый магазин приложений для Windows 11
Новый магазин приложений для Windows 11

Магазин тоже был качественно переработан. Он будет поддерживать целый ряд приложений, ранее недоступных. Например приложения Adobe Creative Suite и приложения для Android, включая TikTok и Instagram.

Разработчики смогут продавать доступ к приложениям, используя различные платежные системы, если захотят.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились скриншоты и видео загрузки новой ОС Microsoft.