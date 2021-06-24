Легше й швидше: Microsoft презентувала ОС Windows 11 (фото, відео)

Новий магазин додатків, покращене меню "Пуск", стильний дизайн та окремий сюрприз для геймерів.

Сьогодні Microsoft офіційно презентувала нову версію операційної системи — Windows 11. Цього разу розробники приділили багато уваги спрощенню користувацького інтерфейсу, магазину додатків, а також поліпшенню продуктивності та багатозадачності.

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Про це повідомляє видання theverge.com.

Операційка отримала оновлене меню і кнопку "Пуск", які тепер розташовані по центру панелі завдань. Цей інтерфейс дуже схожий на той, що був у Windows 10X, яку створювали для пристроїв із двома екранами, але зрештою не випустили.

У новому меню "Пуск" прибрали "живі плитки", які спочатку були представлені у Windows 8. Після запуску користувач побачить додатки, нещодавні документи й окремий пошуковий інтерфейс. Дизайн почасти нагадує macOS, а почасти — Chrome OS. Усі діалогові вікна мають закруглені кути, як і нова ОС Android 12.

Керівник Windows Панос Панай (Panos Panay) зазначив, що "команда приділяла увагу кожній деталі". ОС отримала оновлені темний і світлий режими, які виглядають набагато краще, ніж те, що ми бачили у Windows раніше.

Є ще дещо, що Microsoft називає "макетами привʼязки", які дозволяють швидко привʼязувати додатки до різних режимів, які підтримує Windows 11. Нова версія ОС також запамʼятає, де зберігаються ваші програми, завдяки одному з макетів — Snap Group. Макет забезпечує підтримку кількох моніторів, щоб додатки завжди відкривалися і працювали на різних пристроях коректно. Це корисно, якщо ви використовуєте ноутбук, підключений до монітора, або ПК з декількома дисплеями.

Продуктивність також є важливим аспектом для Windows 11. Оновлення більш ефективні, оскільки тепер вони відбуваються у фоновому режимі та не заважатимуть користувачам під час роботи.

Microsoft також інтегрувала Microsoft Teams безпосередньо в 11-у ОС як для звичайних, так і для комерційних користувачів. Відкривши панель завдань, користувачі зможуть дзвонити друзям, рідним або колегам. Мабуть, компанія вирішила трохи відійти від Skype, який входив до складу Windows 10.

[ + – ] Microsoft Teams у Windows 11

Віджети Windows і сенсорні жести також є важливою частиною новинки. Віджет — це персоналізований канал, який працює на базі штучного інтелекту та заснований на віджетах, які Microsoft представила раніше у Windows 10. Він знаходиться ліворуч, і ви також можете зробити його на повний екран. Вбудовані віджети враховують новинну стрічку, новини про погоду і карти.

Microsoft також поліпшила розпізнавання жестів, що оцінять власники планшетів. Покращення торкнулися рукописного введення і голосового набору.

Виконавча директорка Xbox Сара Бонд заявила, що ігри на ПК із Windows 11 стануть ще більш видовищними. Auto HDR, функція Xbox Series X/S, будуть частиною Windows 11. Auto HDR додасть розширений динамічний діапазон (HDR) для великої кількості ігор DirectX 11 і DirectX 12 за умови, що у вас є сумісний монітор HDR.

[ + – ] Новий додаток Xbox у Windows 11 Фото: Скриншот

Microsoft також обіцяє поліпшення швидкості та продуктивності для нової ОС. DirectStorage стане частиною Windows 11, важливою новою функцією Xbox Series X/S. DirectStorage потребують новітніх накопичувачів NVMe для прискорення завантаження ігор у Windows 11 та ігор. Розробникам доведеться додати цю технологію, щоб збільшити час завантаження.

Xbox Game Pass також інтегрується в 11-у версію операційки, завдяки новому додатку Xbox, який компанія тестувала протягом декількох місяців. А завдяки інтеграції xCloud, можна буде транслювати ігри прямо з хмари Microsoft.

[ + – ] Новий магазин додатків для Windows 11

Магазин теж був якісно перероблений. Він підтримуватиме цілу низку додатків, раніше недоступних. Наприклад, додатки Adobe Creative Suite і додатки для Android, враховуючи TikTok та Instagram.

Розробники зможуть продавати доступ до додатків, використовуючи різні платіжні системи, якщо захочуть.

Раніше ми повідомляли про те, що в мережі зʼявилися скріншоти і відео завантаження нової ОС Microsoft.