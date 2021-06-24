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Легше й швидше: Microsoft презентувала ОС Windows 11 (фото, відео)

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Windows 11, планшет

Новий магазин додатків, покращене меню "Пуск", стильний дизайн та окремий сюрприз для геймерів.

Сьогодні Microsoft офіційно презентувала нову версію операційної системи — Windows 11. Цього разу розробники приділили багато уваги спрощенню користувацького інтерфейсу, магазину додатків, а також поліпшенню продуктивності та багатозадачності.

Про це повідомляє видання theverge.com.

Операційка отримала оновлене меню і кнопку "Пуск", які тепер розташовані по центру панелі завдань. Цей інтерфейс дуже схожий на той, що був у Windows 10X, яку створювали для пристроїв із двома екранами, але зрештою не випустили.

У новому меню "Пуск" прибрали "живі плитки", які спочатку були представлені у Windows 8. Після запуску користувач побачить додатки, нещодавні документи й окремий пошуковий інтерфейс. Дизайн почасти нагадує macOS, а почасти — Chrome OS. Усі діалогові вікна мають закруглені кути, як і нова ОС Android 12.

Керівник Windows Панос Панай (Panos Panay) зазначив, що "команда приділяла увагу кожній деталі". ОС отримала оновлені темний і світлий режими, які виглядають набагато краще, ніж те, що ми бачили у Windows раніше.

Є ще дещо, що Microsoft називає "макетами привʼязки", які дозволяють швидко привʼязувати додатки до різних режимів, які підтримує Windows 11. Нова версія ОС також запамʼятає, де зберігаються ваші програми, завдяки одному з макетів — Snap Group. Макет забезпечує підтримку кількох моніторів, щоб додатки завжди відкривалися і працювали на різних пристроях коректно. Це корисно, якщо ви використовуєте ноутбук, підключений до монітора, або ПК з декількома дисплеями.

Продуктивність також є важливим аспектом для Windows 11. Оновлення більш ефективні, оскільки тепер вони відбуваються у фоновому режимі та не заважатимуть користувачам під час роботи.

Microsoft також інтегрувала Microsoft Teams безпосередньо в 11-у ОС як для звичайних, так і для комерційних користувачів. Відкривши панель завдань, користувачі зможуть дзвонити друзям, рідним або колегам. Мабуть, компанія вирішила трохи відійти від Skype, який входив до складу Windows 10.

Microsoft Teams у Windows 11
Microsoft Teams у Windows 11

Віджети Windows і сенсорні жести також є важливою частиною новинки. Віджет — це персоналізований канал, який працює на базі штучного інтелекту та заснований на віджетах, які Microsoft представила раніше у Windows 10. Він знаходиться ліворуч, і ви також можете зробити його на повний екран. Вбудовані віджети враховують новинну стрічку, новини про погоду і карти.

Microsoft також поліпшила розпізнавання жестів, що оцінять власники планшетів. Покращення торкнулися рукописного введення і голосового набору.

Виконавча директорка Xbox Сара Бонд заявила, що ігри на ПК із Windows 11 стануть ще більш видовищними. Auto HDR, функція Xbox Series X/S, будуть частиною Windows 11. Auto HDR додасть розширений динамічний діапазон (HDR) для великої кількості ігор DirectX 11 і DirectX 12 за умови, що у вас є сумісний монітор HDR.

Новий додаток Xbox у Windows 11
Новий додаток Xbox у Windows 11
Фото: Скриншот

Microsoft також обіцяє поліпшення швидкості та продуктивності для нової ОС. DirectStorage стане частиною Windows 11, важливою новою функцією Xbox Series X/S. DirectStorage потребують новітніх накопичувачів NVMe для прискорення завантаження ігор у Windows 11 та ігор. Розробникам доведеться додати цю технологію, щоб збільшити час завантаження.

Xbox Game Pass також інтегрується в 11-у версію операційки, завдяки новому додатку Xbox, який компанія тестувала протягом декількох місяців. А завдяки інтеграції xCloud, можна буде транслювати ігри прямо з хмари Microsoft.

Новий магазин додатків для Windows 11
Новий магазин додатків для Windows 11

Магазин теж був якісно перероблений. Він підтримуватиме цілу низку додатків, раніше недоступних. Наприклад, додатки Adobe Creative Suite і додатки для Android, враховуючи TikTok та Instagram.

Розробники зможуть продавати доступ до додатків, використовуючи різні платіжні системи, якщо захочуть.

Раніше ми повідомляли про те, що в мережі зʼявилися скріншоти і відео завантаження нової ОС Microsoft.