У Windows 11 буде шість версій: у мережі з'явилися скріншоти та відео завантаження нової ОС Microsoft

Microsoft оберігала Windows 11 від різного роду витоків, але сьогодні трапився масштабний злив — у мережу виклали образ нової ОС, який може завантажити і встановити будь-який охочий.

Чутки про нову операційну систему Microsoft виявилися правдими. Унаслідок зливу, в мережі зʼявився образ нової Windows 11, а соцмережі заполонили скріншоти та відео установки нової ОС. Про це пише The Verge.

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Початковий етап із вибором диска і версії несильно відрізняється від аналогічного діалогу у Windows 10. До речі, версій у Windows 11 шість: домашня, домашня одномовна, для освітніх установ, професійна, фахова для освітніх установ і професійна для робочих станцій.

[ + – ] Вибір нової ОС [ + – ] Кастомізація нової ОС

Діалог, якого немає під час встановлення Windows 10, — вказівка мети використання ОС: для ігор, роботи, сімейного застосування, освіти, розваг або бізнес-цілей. А вже наприкінці, після того як система встановиться, Windows 11 попросить користувача визначити варіанти використання: приватний чи робочий/шкільний з підключенням до ресурсів організації.

У Microsoft у відповідь на витік заявили, що "це тільки початок" і закликали все ж подивитися офіційну презентацію.

Зміни UI, показані на цих скріншотах, дуже схожі на ті, що можна було побачити у Windows 10X до того, як Microsoft скасувала проект на користь Windows 11. Іконки додатків тепер розташовані по центру панелі завдань з новою кнопкою і меню "Пуск". Нове меню "Пуск" — це спрощена версія того, що зараз присутнє у Windows 10, без горезвісних живих плиток. Воно враховує закріплені програми та можливість швидко вимикати або перезавантажувати пристрої з Windows 11.

Також до нової Windows 11 йде набір із 18 нових шпалер, які, як уже заявили критики, виглядають стильно та більш ефектно, ніж у попередніх ОС. Набори поділені на чотири категорії і носять назви Captured Motion; Flow; Glow; Sunrise. Причому назву "Схід" — очевидний натяк на кодове ім'я Sun Valley для роботи користувацького інтерфейсу Windows 11.

[ + – ] Шпалери з новою ОС

І тепер система буде запускати з новим звуком.

Офіційна прем'єра Windows 11 відбудеться 24 червня о 18:00 за київським часом.

Підтримка професійної та домашньої версій операційної системи Windows 10 закінчиться 14 жовтня 2025 року. Коли запускали Windows 10 у липні 2015 року, у Microsoft заявляли, що вона повинна бути остаточною версією операційної системи. Нових ОС виходити не буде, а лише оновлення для неї.