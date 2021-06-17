У Windows 11 будет шесть версий: в сети появились скриншоты и видео загрузки новой ОС Microsoft

Microsoft оберегала Windows 11 от различного рода утечек, но сегодня случился масштабный слив — в Сети выложили образ новой ОС, который может скачать и установить любой желающий

Слухи о новой операционной системе Microsoft оказались правдой. В результате слива, в Сети оказался образ новой Windows 11, а соцсети заполонили скриншоты и видео установки новой ОС. Об этом пишет The Verge.

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Начальный этап с выбором диска и версии едва ли сильно отличается от аналогичного диалога в Windows 10. К слову, версий у Windows 11 шесть: домашняя, домашняя одноязычная, для образовательных учреждений, профессиональная, профессиональная для образовательных учреждений и профессиональная для рабочих станций.

[ + – ] Выбор новой ОС [ + – ] Кастомизация новой ОС

Диалог, которого нет при установке Windows 10, — указание цели использования ОС: для игр, работы, семейного применения, образования, развлечений или бизнес-целей. А уже в конце, после того как система установится, Windows 11 попросит пользователя определить варианты использования: частный или рабочий/школьный с подключением к ресурсам организации.

В Microsoft в ответ на утечку заявили, что "это только начало" и призвали все же посмотреть официальную презентацию.

Изменения UI, показанные на этих скриншотах, очень похожи на те, что можно было обнаружить в Windows 10X до того, как Microsoft отменила проект в пользу Windows 11. Иконки приложений теперь расположены по центру панели задач с новой кнопкой и меню "Пуск". Новое меню "Пуск" — это упрощенная версия того, что сейчас присутствует в Windows 10, без пресловутых живых плиток. Оно включает закрепленные приложения и возможность быстро выключать или перезапускать устройства с Windows 11.

Также к новой Windows 11 идет набор из 18 новых обоев, которые, как уже заявили критики, выглядят стильно и более красочно, нежели у предыдущих ОС. Наборы поделены на четыре категории и носят названия Captured Motion; Flow; Glow; Sunrise. Причем название "Восход" – явный намек на кодовое имя Sun Valley для работы пользовательского интерфейса Windows 11.

[ + – ] Обои из новой ОС

И теперь система будет запускать с новым звуком.

Официальная премьера Windows 11 состоится 24 июня в 18.00 по киевскому времени.

Поддержка профессиональной и домашней версий операционной системы Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. Когда запускали Windows 10 в июле 2015 года, в Microsoft заявляли, что она должна быть окончательной версией операционной системы. Новых ОС выходить не будет, а только обновления для нее.