Сотням миллионов ПК грозит "опасность": Windows 10 больше поддерживаться не будет

Windows 10 — самая используемая версия ОС Windows, и ее поддержка закончится меньше чем через год.

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14 октября 2025 года Microsoft прекратит выпуск обновлений безопасности для ПК, на которых все еще установлена ​​Windows 10. Об этом пишет Ars Technica.

Компании и частные лица по-прежнему смогут платить за обновления еще три года, цены на которые будут стабильно расти с каждым годом. Microsoft до сих пор не предоставила цены для конечных пользователей, заявив лишь, что опубликует информацию о ценах "ближе к октябрю 2025 года". Однако для большинства ПК под управлением Windows 10 конец этой эры уже не за горами.

Обычно это не было бы большой проблемой; последние остатки поддержки Windows 7 и Windows 8 иссякли в январе 2023 года, и мир не закончился, хотя некоторые ПК продолжают работать под управлением этих версий ОС. Но есть важные вещи в прекращении поддержки Windows 10, которые немного отличаются от других недавних дат окончания поддержки:

Во-первых, исторически короткий промежуток времени между заменой операционной системы и прекращением обновлений безопасности.

Windows 8 была заменена на Windows 10 в конце 2015 года, а поддержка закончилась в январе 2023 года; Windows 7 была заменена в конце 2012 года, а основная поддержка закончилась в январе 2020 года. В обоих случаях это составляет чуть более семи лет между заменой и прекращением поддержки, по сравнению с чуть более четырьмя годами для Windows 10.

Во-вторых, исторически большой процент пользователей по-прежнему активно использует устаревающую операционную систему.

Данные StatCounter за сентябрь 2024 года показывают, что Windows 10 по-прежнему работает почти на двух третях всех активных систем Windows во всем мире, по сравнению с примерно одной третью для Windows 11.

Windows 8 работала только на 3 процентах ПК с Windows к январю 2022 года; Windows 7 работала на 35 процентах активных ПК с Windows в январе 2019 года (что объясняет, почему Microsoft предложила расширенную поддержку обновлений).

Наконец, Windows 11 частично закроет этот пробел в течение следующего года, но вполне возможно, что Windows 10 по-прежнему останется наиболее используемой версией Windows после окончания ее основной поддержки.

Многие ПК с Windows 10 не могут быть обновлены до Windows 11, поскольку они не соответствуют системным требованиям. Медленное внедрение Windows 11 усугубляется тем фактом, что ПК, выпущенные до 2018 года или около того, просто не могут запустить ее без обходных путей.

На самом деле, для этого нет прецедента; старые версии Windows (примерно от 3.1 до Vista) были ограничены в основном простыми для понимания вещами, такими как скорость и возможности оборудования, и преимущества покупки нового ПК раз в два или три года были более очевидны.

Но циклы замены оборудования стали длиннее, и технически ничто не мешало кому-либо устанавливать Windows 10 на любое оборудование, которое поставлялось с Windows Vista или более новой версией, за исключением стоимости лицензии и терпения пользователя со старым оборудованием.

Системные требования Windows 11 отсекали удивительное количество идеально функциональных ПК по иногда туманным причинам, связанным с безопасностью.

Теперь, когда до конца поддержки Windows 10 прошел год, и поскольку Windows 10, судя по всему, никуда не денется, мы публикуем серию статей, в которых исследуем альтернативы трате денег либо на новый ПК, либо на постоянные обновления Windows 10.

Путь наименьшего сопротивления, вероятно, заключается в обновлении до неподдерживаемой установки Windows 11, поскольку операционная система в основном будет запускать любое программное обеспечение, которое вы в настоящее время используете в Windows 10.

​​В августе также появилась информация о том, что установка новых драйверов для видеокарт от бренда Nvidia могут вызывать циклические сбои с синим "экраном смерти" на компьютерах с операционной системой Windows 10.