Сотням мільйонів ПК загрожує "небезпека": Windows 10 більше підтримуватися не буде

Windows 10 — найбільш використовувана версія ОС Windows, і її підтримка закінчиться менше ніж через рік.

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14 жовтня 2025 року Microsoft припинить випуск оновлень безпеки для ПК, на яких все ще встановлено Windows 10. Про це пише Ars Technica.

Компанії та приватні особи, як і раніше, зможуть платити за оновлення ще три роки, ціни на які будуть стабільно зростати з кожним роком. Microsoft досі не надала ціни для кінцевих користувачів, заявивши лише, що опублікує інформацію про ціни "ближче до жовтня 2025 року". Однак для більшості ПК під управлінням Windows 10 кінець цієї ери вже не за горами.

Зазвичай це не було б великою проблемою; останні залишки підтримки Windows 7 і Windows 8 вичерпалися в січні 2023 року, і світ не закінчився, хоча деякі ПК продовжують працювати під управлінням цих версій ОС. Але є важливі речі в припиненні підтримки Windows 10, які трохи відрізняються від інших недавніх дат закінчення підтримки:

По-перше, історично короткий проміжок часу між заміною операційної системи та припиненням оновлень безпеки.

Windows 8 було замінено на Windows 10 наприкінці 2015 року, а підтримка закінчилася в січні 2023 року; Windows 7 було замінено наприкінці 2012 року, а основна підтримка закінчилася в січні 2020 року. В обох випадках це становить трохи більше семи років між заміною і припиненням підтримки, порівняно з трохи більше чотирма роками для Windows 10.

По-друге, історично великий відсоток користувачів, як і раніше, активно використовує операційну систему, що застаріває.

Дані StatCounter за вересень 2024 року показують, що Windows 10, як і раніше, працює майже на двох третинах усіх активних систем Windows у всьому світі, порівняно з приблизно однією третиною для Windows 11.

Windows 8 працювала тільки на 3 відсотках ПК з Windows до січня 2022 року; Windows 7 працювала на 35 відсотках активних ПК з Windows у січні 2019 року (що пояснює, чому Microsoft запропонувала розширену підтримку оновлень).

Нарешті, Windows 11 частково закриє цю прогалину протягом наступного року, але цілком можливо, що Windows 10, як і раніше, залишиться найбільш використовуваною версією Windows після закінчення її основної підтримки.

Багато ПК з Windows 10 не можуть бути оновлені до Windows 11, оскільки вони не відповідають системним вимогам. Повільне впровадження Windows 11 посилюється тим фактом, що ПК, випущені до 2018 року або близько того, просто не можуть запустити її без обхідних шляхів.

Насправді, для цього немає прецеденту; старі версії Windows (приблизно від 3.1 до Vista) були обмежені здебільшого простими для розуміння речами, як-от швидкість і можливості обладнання, і переваги купівлі нового ПК раз на два-три роки були більш очевидними.

Але цикли заміни обладнання стали довшими, і технічно ніщо не заважало будь-кому встановлювати Windows 10 на будь-яке обладнання, що постачалося з Windows Vista або новішою версією, за винятком вартості ліцензії та терпіння користувача зі старим обладнанням.

Системні вимоги Windows 11 відсікали дивовижну кількість ідеально функціональних ПК з іноді туманних причин, пов'язаних із безпекою.

Тепер, коли до кінця підтримки Windows 10 минув рік, і оскільки Windows 10, судячи з усього, нікуди не дінеться, ми публікуємо серію статей, в яких досліджуємо альтернативи витраті грошей або на новий ПК, або на постійні оновлення Windows 10.

Шлях найменшого опору, ймовірно, полягає в оновленні до непідтримуваної інсталяції Windows 11, оскільки операційна система в основному буде запускати будь-яке програмне забезпечення, яке ви зараз використовуєте в Windows 10.

У серпні також з'явилася інформація про те, що встановлення нових драйверів для відеокарт від бренду Nvidia можуть спричиняти циклічні збої з синім "екраном смерті" на комп'ютерах з операційною системою Windows 10.