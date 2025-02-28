Корпорация Microsoft закрывает Skype в мае: чем заменят сервис бесплатных видеозвонков

Технологический гигант Microsoft через несколько месяцев прекращает поддержку Skype. Клиентам, пользующимся сервисом, предложат перейти на альтернативную программу Teams.

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В мае 2025 года сервис интернет-телефонии Skype навсегда прекратит свою работу. Об этом говорится на сайте сообщества мобильных разработчиков XDA.

Как отмечается, специалисты ресурса обнаружили в коде последней версии Skype для операционной системы Windows скрытое сообщение.

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"Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams", — зашифровано в коде программы.

Далее следует дополнение, что определенное количество друзей, предположительно, на основе контактов пользователя, уже якобы бесплатно перешло в приложение Teams.

Приложение Skype был впервые запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела компания Microsoft.

В 2017году Microsoft запустила платформу для совместной работы Teams, построенную на основе Skype.

Windows 10 версии 1511 еще поставлялась с интеграцией Skype, но уже в 2021 году в Windows 11 была встроена бесплатная персональная версия программы обмена сообщениями Teams.

Специалисты XDA отмечают, что Skype так и не стал хитом, каким его хотела видеть Microsoft, учитывая успех конкурента FaceTime от Apple, и запуск различных собственных коммуникационных сервисов. И закрытие теряющего популярность Skype стало вполне ожидаемым решением, после того как в 2017 году компания прекратила поддержку Skype for Business.

Напомним, компания Warner Bros решила остановить разработку видеоигры Wonder Woman, а больше внимания уделять существующим проектам.

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