Корпорация Microsoft закрывает Skype в мае: чем заменят сервис бесплатных видеозвонков
Технологический гигант Microsoft через несколько месяцев прекращает поддержку Skype. Клиентам, пользующимся сервисом, предложат перейти на альтернативную программу Teams.
В мае 2025 года сервис интернет-телефонии Skype навсегда прекратит свою работу. Об этом говорится на сайте сообщества мобильных разработчиков XDA.
Как отмечается, специалисты ресурса обнаружили в коде последней версии Skype для операционной системы Windows скрытое сообщение.Важно
"Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams", — зашифровано в коде программы.
Далее следует дополнение, что определенное количество друзей, предположительно, на основе контактов пользователя, уже якобы бесплатно перешло в приложение Teams.
Приложение Skype был впервые запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела компания Microsoft.
В 2017году Microsoft запустила платформу для совместной работы Teams, построенную на основе Skype.
Windows 10 версии 1511 еще поставлялась с интеграцией Skype, но уже в 2021 году в Windows 11 была встроена бесплатная персональная версия программы обмена сообщениями Teams.
Специалисты XDA отмечают, что Skype так и не стал хитом, каким его хотела видеть Microsoft, учитывая успех конкурента FaceTime от Apple, и запуск различных собственных коммуникационных сервисов. И закрытие теряющего популярность Skype стало вполне ожидаемым решением, после того как в 2017 году компания прекратила поддержку Skype for Business.
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