Лучшая технология для телевизоров: почему QDEL могут вытеснить OLED, Mini-LED и MicroLED

Экспериментальная технология QDEL позволит делать очень качественные, но достаточно дешевые телевизоры.

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Телевизоры типа QD-OLED и OLED вскоре могут быть заменены более новыми технологиями с более высокой яркостью. Одним из самых перспективных вариантов редакция медиа Tom's Guide считает электролюминисцентные дисплеи с квантовыми точками — QDEL.

Экспериментальная технология QDEL, также известная как наносветодиодный дисплей, использует квантовые точки, как и некоторые телевизоры текущего поколения, но вместо того, чтобы создавать яркие цвета, блокируя как можно меньше света от подсветки, она полностью избавляется от панели подсветки. Вместо этого телевизоры подают электрический ток на сами квантовые точки, которые затем освещаются различными цветами. Уже существуют прототипы дисплеев QDEL, и коммерческие версии могут появиться уже довольно скоро.

Кстати, недавно Фокус писал, как работают телевизоры OLED, QLED и MicroLED. Они принципиально отличаются, каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.

Тогда как лучшие современные телевизоры состоят из многих слоев, QDEL обходится одним. Скорее всего, они будут использовать другие слои поверх квантовых точек, чтобы равномернее распределять и лучше контролировать изображение. Но даже так они будут тоньше и дешевле OLED, Mini-LED и MicroLED.

Современные OLED-панели имеют такое управление уровнем пикселей, поэтому они используются в большинстве телевизоров высшего класса, которые можно купить сегодня, например, Samsung S95D. Большинство из них используют слой OLED для подсветки, пропуская этот свет через цветные фильтры или даже слой квантовых точек для получения различных цветов.

Телевизор Samsung OLED S95D демонстрирует все преимущества технологии Фото: Скриншот

QDEL будут лишены двух самых больших проблем OLED — низкой яркости и выгорания. OLED используют органический материал, который со временем может разрушаться, поэтому на экранах появляются остаточные изображения. При отсутствии органического материала QDEL должен служить значительно дольше.

Следует признать, что за последние годы OLED-дисплеи стали намного ярче, поэтому неизвестно, превзойдут ли QDEL эту следующую серию с четырьмя стеками от LG Display или следующее поколение QD-OLED от Samsung.

Mini-LED, например, Hisense U8N, используют тысячи маленьких светодиодов за цветными фильтрами, чтобы лучше контролировать уровень черного, чем любые LED-телевизоры. Они не имеют такого высокого уровня контроля цвета, как у OLED, ведь подсвечиваются всегда несколько пикселей одновременно. Управляя подсветкой, QDEL смогут производить более глубокие и точные уровни черного, чем телевизоры Mini-LED.

Телевизор Hisense U8N имеет один из лучших дисплеев Міпі-LED Фото: Cкриншот

Мощным конкурентом сейчас являются микросветодиодные дисплеи (MicroLED). Каждый их пиксель содержит крошечный красный, синий и зеленый светодиод, которые сочетаются, создавая различные цвета при необходимости. Благодаря этому дисплеи Micro-LED имеют превосходный контроль для создания глубокого черного цвета.

По мнению экспертов, QDEL может выиграть и здесь. Квантовые точки способны воспроизводить более насыщенные и чистые цвета, чем светодиоды, поэтому они и используются на многих телевизорах высокого класса. Вероятно, QDEL смогут работать не хуже Micro-LED, но будут дешевле в производстве. Хотя QDEL пока не используется на серийных моделях, но квантовые точки уже сейчас относительно легко изготовить. Вполне возможно, что технологию Micro-LED можно совместить со слоем квантовых точек для получения еще лучших и более ярких цветов для очень реалистичного изображения.

Как работают телевизоры MicroLED

Главной проблемой в производстве дисплеев QDEL пока был тот факт, что было трудно печатать экраны QDEL с плотностью пикселей выше нескольких сотен пикселей на дюйм (PPI), хотя, кажется, это меняется, поскольку производители телевизоров разрабатывают новые методы производства. Чтобы было понятно, несколько сотен пикселей на дюйм — это довольно хорошо, учитывая тот факт, что телевизор 4K с 65-дюймовым размером на самом деле имеет только около 68 пикселей на дюйм.

Писали также о лучших телевизорах в 2025 году. В рейтинг вошли модели от Samsung, Hisense, Vizio и TCL.