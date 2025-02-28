Краща технологія для телевізорів: чому QDEL можуть витіснити OLED, Mini-LED і MicroLED

Експериментальна технологія QDEL дозволить робити дуже якісні, але досить дешеві телевізори.

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Телевізори типу QD-OLED і OLED незабаром можуть бути замінені новішими технологіями з вищою яскравістю. Одним з найперспективніших варіантів редакція медіа Tom's Guide вважає електролюмінісцентні дисплеї з квантовими точками — QDEL.

Експериментальна технологія QDEL, також відома як наносвітлодіодний дисплей, використовує квантові точки, як і деякі телевізори поточного покоління, але замість того, щоб створювати яскраві кольори, блокуючи якомога менше світла від підсвічування, вона повністю позбавляється панелі підсвічування. Натомість телевізори подають електричний струм на самі квантові точки, які потім висвітлюються різними кольорами. Вже існують прототипи дисплеїв QDEL, і комерційні версії можуть з'явитися вже досить скоро.

До речі, нещодавно Фокус писав, як працюють телевізори OLED, QLED і MicroLED. Вони принципово відрізняються, кожен тип має свої переваги і недоліки.

Тоді як найкращі сучасні телевізори складаються з багатьох шарів, QDEL обходиться одним. Швидше за все, вони використовуватимуть інші шари поверх квантових точок, щоб рівномірніше розподіляти і краще контролювати зображення. Але навіть так вони будуть тоншими і дешевшими за OLED, Mini-LED і MicroLED.

Сучасні OLED-панелі мають таке керування рівнем пікселів, тому вони використовуються на більшості телевізорів найвищого класу, які можна придбати сьогодні, як-от Samsung S95D. Більшість з них використовують шар OLED для підсвічування, пропускаючи це світло через кольорові фільтри або навіть шар квантових точок для отримання різних кольорів.

Телевізор Samsung OLED S95D демонструє всі переваги технології Фото: Скриншот

QDEL будуть позбавлені двох найбільших проблем OLED — низької яскравості та вигоряння. OLED використовують органічний матеріал, який з часом може руйнуватися, тому на екранах з'являються залишкові зображення. За відсутності органічного матеріалу QDEL має служити значно довше.

Слід визнати, що за останні роки OLED-дисплеї стали набагато яскравішими, тож невідомо, чи перевершать QDEL цю наступну серію із чотирма стеками від LG Display чи наступного покоління QD-OLED від Samsung.

Міni-LED, наприклад, Hisense U8N, використовують тисячі маленьких світлодіодів за кольоровими фільтрами, щоб краще контролювати рівень чорного, ніж будь-які LED-телевізори. Вони не мають такого високого рівня контролю кольору, як у OLED, адже підсвічуються завжди кілька пікселів одночасно. Керуючи підсвіткою, QDEL зможуть виробляти глибші та точніші рівні чорного, ніж телевізори Mini-LED.

Телевізор Hisense U8N має один з кращих дисплеїв Міni-LED Фото: Cкриншот

Потужним конкурентом зараз є мікросвітлодіодні дисплеї (MicroLED). Кожен їх піксель містить крихітний червоний, синій і зелений світлодіод, які поєднуються, створюючи різні кольори за потреби. Завдяки цьому дисплеї Micro-LED мають чудовий контроль для створення глибокого чорного кольору.

На думку експертів, QDEL може виграти і тут. Квантові точки здатні відтворювати насиченіші та чистіші кольори, ніж світлодіоди, тому вони й використовуються на багатьох телевізорах високого класу. Ймовірно, QDEL зможуть працювати не гірше за Micro-LED, але будуть дешевші у виробництві. Хоча QDEL поки що не використовується на серійних моделях, але квантові точки вже зараз відносно легко виготовити. Цілком можливо, що технологію Micro-LED можна поєднати зі шаром квантових точок для отримання ще кращих та яскравіших кольорів для дуже реалістичного зображення.

Як працюють телевізори MicroLED

Головною проблемою у виробництві дисплеїв QDEL наразі був той факт, що було важко друкувати екрани QDEL із щільністю пікселів, вищою за кілька сотень пікселів на дюйм (PPI), хоча, здається, це змінюється, оскільки виробники телевізорів розробляють нові методи виробництва. Щоб було зрозуміло, кілька сотень пікселів на дюйм – це досить добре, враховуючи той факт, що телевізор 4K із 65-дюймовим розміром насправді має лише близько 68 пікселів на дюйм.

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