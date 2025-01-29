Телевізори OLED, QLED і MicroLED: як працюють панелі і яку краще вибрати (відео)

Завдяки різним технологіям дисплеї телевізорів відрізняються за якістю зображення, яскравістю, контрастністю, а найголовніше — за ціною.

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Під час вибору телевізорів багато хто стикається з абревіатурами, які можуть збити з пантелику непідготовленого покупця. Фокус розповість, що таке OLED, QLED, MiсroLED і чим вони відрізняються один від одного.

Перш за все, ці абревіатури означають різні типи дисплеїв, кожен з них має свої переваги та недоліки, тому вибір ніколи не буде очевидним. Одні якісніше передають зображення, інші яскравіші, а треті можуть бути значно дешевшими.

Телевізори OLED: дорога якість

OLED, що означає Organic Light-Emitting Diode (органічні діоди, що випромінюють світло). Як пояснює Tom's Guide, в їхній основі лежать плівки з органічних матеріалів, які створюють власне світло, затиснуті між двома електродами. Коли електрика проходить через ці шари, електрони всередині вивільняють особливий вид енергії: світло. Потім це світло відбивається через випромінювальний шар з його органічними молекулами, розділяючись на різні кольори, здебільшого синій, зелений, червоний і жовтий. Важлива відмінність полягає в тому, що OLED-панелі є "самовипромінювальними", тоді як QLED (і РК-телевізори до них) — "пропускаючими" і потребують окремих світлодіодів для створення світла.

Елементи структури відрізняються у різних виробників. Наприклад, панелі WOLED від LG використовують стек із трьох випромінювальних шарів, тоді як панелі QD-OLED від Samsung використовують чотири. За словами Росса Янга, співзасновника і генерального директора Display Supply Chain Consultants (DSCC), обидва виробники додають новий випромінювальний шар до своїх стеків OLED цього року, доводячи кількість випромінювальних шарів у панелях WOLED від LG 2025 року до чотирьох, а в панелях QD-OLED від Samsung 2025 року до п'яти.

Ці нововведення повинні додати OLED-телевізорам яскравості, яка, зазвичай, є їхнім головним недоліком. Вони пропонують кращі рівні чорного та контрастність за рахунок меншої яскравості порівняно з QLED.

Телевізор Samsung OLED S95D Фото: Скриншот

Одним із найважливіших чинників якості зображення є рівень чорного, а можливість самовипромінювання означає, що OLED-телевізори можуть повністю відключати невикористовувані пікселі, забезпечуючи максимальну контрастність. Навіть найкращі телевізори QLED і LCD пропускають частину світла, тому чорний колір менш насичений, а навколо яскравих ділянок зображення злегка розмивається.

Під час порівняння технологій часто забувають, що OLED-екрани пропонують кращу енергоефективність. Причина проста: завдяки органічним самовипромінювальним матеріалам вони не потребують підсвічування. Такі панелі також виділяють набагато менше тепла і зазвичай дуже тонкі. Ще OLED-телевізори мають майже ідеально однорідні екрани та зберігають точність з усіх кутів, окрім найекстремальніших.

Водночас OLED-дисплеї сильно вигорають з часом. Це велика проблема, яка знижує популярність панелей такого типу, особливо від LG. Існують способи уповільнити або зовсім запобігти вигоранню пікселів на телевізорі, але на практиці OLED-дисплеї мають відносно невеликий термін служби, в середньому, близько 30 000 годин. Він скорочується, якщо власник любить часто дивитися щось зі статичною картинкою, наприклад, футбол, де більшу частину екрана займає зелене поле, або трансляція телеканалу з логотипом у кутку. Через пару років на ньому можуть з'явитися залишкові зображення, хоча LG запевняє, що завдяки новій технології її OLED-панелі самі відновлюються.

Телевізори QLED: супер яскравість

QLED розшифровується як Quantum Light-Emitting Diode (квантовий світловипромінювальний діод), хоча Samsung позначає їх як "Quantum Dot LED TV". По суті це рідкокристалічні телевізори, що мають усередині плівку з так званими квантовими точками — мікроскопічними молекулами, які під час потрапляння на них світла випромінюють власне світло різних кольорів. У телевізорах QLED точки укладені в плівку, а світло, яке на них падає, забезпечується світлодіодним підсвічуванням. Потім це світло проходить через кілька інших шарів усередині телевізора, включно з шаром рідких кристалів або РК-дисплея, щоб створити зображення. Світло від світлодіодного джерела передається через шари на поверхню екрана, тому технологію називають "пропускаючою".

Телевізор Hisense U8N з панеллю QLED Фото: Cкриншот

Квантові точки освітлюються різними способами. Основні методи підсвічування: Direct Full Array (FALD), Dual LED і Mini-LED. Останній тип підсвічування став одним із найпопулярніших видів QLED-телевізорів, оскільки Hisense і TCL домоглися успіху на ринку, конкуруючи зі своїм найбільшим конкурентом Samsung, який першим представив споживчі QLED-телевізори в 2017 році. Телевізори Dual LED з подвійними світлодіодами трапляються набагато рідше, ніж підсвічування FALD і Mini-LED, але найчастіше їх можна зустріти в декількох моделях телевізорів The Frame від Samsung.

Завдяки цьому підсвічуванню телевізори QLED, як правило, мають дуже високу яскравість — більш ніж 3000 ніт. Наприклад, телевізор Hisense U8N Mini-LED під час тесту показав пікову яскравість 3397 ніт у зоні 10% від загальної площі.

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Найближче до цього показника серед OLED-телевізорів виявився Samsung S95D OLED TV, який показав 1777 ніт. Це наочно демонструє величезну перевагу QLED порівняно з OLED.

Ще одне — низька ціна. 65-дюймовий Samsung S95D наразі продається за 2299 доларів (з розпродажу), тоді як U8N у тій самій конфігурації можна знайти зі знижкою всього за 899 доларів. Тобто QLED приблизно вдвічі дешевше, не дивно, що їх охочіше купують, особливо ті, хто хоче великий екран.

Samsung використовує квантові точки для поліпшення своїх РК-телевізорів з 2015 року, а бренд QLED TV запустила в 2017 році. Компанія стверджує, що їхні квантові точки з часом еволюціонували — наприклад, колір і світловий потік покращилися. Однак, за спостереженнями СNET, поліпшення, пов'язані з новими квантовими точками, не такі відчутні, як інші фактори. Інші виробники телевізорів, включно з Vizio і Hisense, також використовують квантові точки в РК-телевізорах, хоча не називають свої моделі QLED.

MicroLED: найкраща якість для дуже багатих

Телевізор LG з екраном типу MicroLED Фото: LG Display

Це ще одна технологія, в основі якої лежить особливе випромінювання світла. Вона використовує мільйони крихітних світлодіодів як пікселі. MicroLED має потенціал для тих самих ідеальних рівнів чорного, що й OLED, але не вигоряють з часом. Такі панелі можуть забезпечити вищу яскравість, ніж будь-яка сучасна технологія відображення, широку колірну гаму і не страждають від проблем із кутом огляду та однорідністю відображення, як РК-дисплеї.

Піонером у сфері MicroLED стала Samsung, але такі телевізори вже робить і LG. Вони належать до надпреміального класу, найдорожчі моделі, наприклад, LG's DVLED Home Cinema Display, коштують понад 1 мільйон доларів.