Недорого і якісно: експерти назвали найкращі телевізори дешевше $1000 у 2025 році (відео)

Моделі від виробників Hisense, LG, Roku, TCL коштують недорого, але водночас не сильно жертвують якістю зображення або звуку.

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У 2025 році можна купити хороший телевізор за доступною ціною. Аналітики порталу Tom's Guide протестували десятки моделей дешевше $1000 і назвали п'ять найкращих у цій ціновій категорії. В Україні ціни можуть бути вищими, оскільки автори враховували знижки в США.

Hisense U8N ULED: найкращий 65-дюймовий телевізор

Телевізор показує ідеально насичені кольори, хоча передачу кольору потрібно налаштовувати вручну, високу контрастність і видає яскравість понад 2000 ніт завдяки своєму підсвічуванню Mini-LED. У цій ціновій категорії немає кращого варіанту, ніж U8N від Hisense, і він працює так само, як деякі моделі, за ціною вдвічі-втричі дорожче. В Україні можна купити за ціною від 56 100 грн.

Найбільший недолік моделі — наявність лише двох портів HDMI 2.1. Це не буде проблемою для тих, хто не захоплюється відеоіграми і не планує під'єднувати одночасно кілька консолей або інших пристроїв.

Характеристики телевізора Hisense U8N

доступні розміри екрана: 55, 65, 75, 85 дюймів

тип панелі: Mini-LED з квантовими точками

частота оновлення: 120 Гц

порти HDMI: 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0

габарити: 123 x 77,5 x 32 см

вага: 19 кг

Огляд телевізора Hisense U8N ULED

LG B4: найкращий телевізор OLED

OLED-телевізор початкового рівня від LG пропонує високоякісне зображення за менші гроші. Модель 2024 в Україні коштує від 41 421 гривень, вона забезпечує ідеальні рівні чорного та ультракомфортні кути огляду. Чорнильно-чорні рівні допомагають усунути і без того тьмяні відблиски (які ми засікли близько 660 ніт).

Оглядачі високо оцінили обробку зображення, особливо об'єктів у русі. Динамічні бойовики і спортивні змагання виглядали особливо добре, режим Filmmaker від LG B4 забезпечує відмінну точність передачі кольору без необхідності в налаштуванні. Є також багато ігрових функцій, зазвичай властивих дорожчим моделям, наприклад, чотири входи HDMI 2.1, кожен з яких підтримує роздільну здатність 4К.

Характеристики телевізора LG B4 OLED

доступні розміри екрана: 48, 55, 65, 65, 77, 83 дюймів;

тип екрана: OLED;

частота оновлення: 120 Гц;

порти HDMI: 4x HDMI 2.1;

габарити: 145 x 83 x 4,5 см;

вага: 17 кг.

Огляд телевізора LG B4 OLED

Hisense U7N: найкращий телевізор Mini-LED

Телевізор Hisense середнього класу 2024 року. Він не такий яскравий, як дорожча модель U8N (і його локальне затемнення не таке точне), але це чудовий варіант для геймерів і любителів домашнього кінотеатру. Зараз 65-дюймовий Hisense U7N в Україні можна знайти приблизно за 45 000 грн, а 55-дюймова модель ще дешевше — близько 33 000 грн.

На додаток до хорошого контрасту і передачі кольору, U7N — це економічний спосіб для геймерів отримати затребувані функції при обмеженому бюджеті. До них належать VRR і підтримка 4K-ігор до 144 Гц. Як і в U8N, ці функції доступні тільки на двох входах HDMI U7N.

Характеристики телевізора Hisense U7N

розмір екрана: 55, 65, 75, 85 дюймів;

тип панелі: Mini-LED з квантовими точками;

частота оновлення: 144 Гц;

порти HDMI: 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0;

габарити: 148 x 84 x 7,6 см;

вага: 19 кг.

Огляд телевізора Hisense U7N

Roku Plus Series 4K: найкращий телевізор QLED

Серія Roku Plus знаменує собою перший вихід стрімінгового гіганта на ринок телевізорів після довгих років продажу програмного забезпечення, телевізійних приставок і пристроїв, що підключаються. В Україну її поки що не завезли, але її варто очікувати на полицях, адже при стартовій ціні в 499 доларів телевізори пропонують напрочуд гарну якість зображення і звуку — дві речі, на які насамперед звертають увагу при виборі бюджетних моделей.

Незважаючи на свою ціну, серія Plus не має дешевого вигляду: сіра металева рамка оточує екран з усіх боків, її ширина становить менш як одну восьму дюйма зліва, справа і зверху, а також близько двох третин дюйма знизу, що дає змогу розмістити спереду і по центру хромований логотип Roku.

У серії Plus використовується технологія світлодіодів з квантовими точками для отримання все більш яскравих кольорів і підвищеної яскравості. Яскравість зображення починає знижуватися в міру віддалення від центру екрана, але потрібна була значна відстань, щоб дисплей став виглядати невиразно. Загалом, серія Plus добре підходить для перегляду практично чого завгодно, за винятком дуже швидких подій, таких як спорт, завдяки обмеженій частоті оновлення панелі в 60 Гц.

Характеристики телевізора серії Roku Plus

розміри екрана: 55, 65, 75 дюймів;

тип панелі: QLED (світлодіод із квантовими точками);

Частота оновлення: 60 Гц;

порти HDMI: 4x HDMI 2.0;

габарити: 84 x 145 x 10 дюймів;

вага: 16,6 кг.

Огляд телевізора серії Roku Plus

TCL Q6 QLED — найкращий телевізор із великим екраном

Недорогий телевізор для тих, хто хоче мати екран діагоналлю 75 або 85 дюймів. У США 75-дюймова версія продається приблизно за $550, а 85-дюймова — за $800. На українському ринку вона не представлена, але можна спробувати замовити з-за кордону, хоча його все важче знайти в наявності.

Q6 не привертатиме увагу так, як яскравіший, дорожчий телевізор, але його дисплей використовує квантові крапки для кращої загальної яскравості та колірного об'єму. Він не зовсім підходить для перегляду в залитій сонцем кімнаті, але в більшості випадків його підсвічування буде достатньо. Зате Q6 приємно дивитися, незалежно від типу контенту, особливо в режимі найбільш точного зображення. Q6 постачається з інтелектуальною платформою Google TV, вбудованою прямо в програмне забезпечення — ще одна перевага для користувачів, які полюбляють прості системи та не встановлюють багато додатків.

Огляд телевізора TCL Q6 QLED

Порівняно з телевізорами середнього або високого класу, на борту не так багато ігрових функцій, але TCL Q6, тим не менш, підтримує ALLM і VRR. І, хоча 4K-ігри за 120 Гц виключені, Q6 здатний демонструвати контент 1080p і 1440p за 120 Гц, що може бути чудово для напівсерйозних геймерів. Це універсальний телевізор за розумною ціною.

Раніше писали про головні тенденції на ринку телевізорів у 2025 році. Виробники готуються випускати телевізори з принципово новими панелями OLED і Mini-LED.