Недорого и качественно: эксперты назвали лучшие телевизоры дешевле $1000 в 2025 году (видео)

Модели от производителей Hisense, LG, Roku, TCL стоят недорого, но при этом не сильно жертвуют качеством изображения или звука.

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В 2025 году можно купить хороший телевизор по доступной цене. Аналитики портала Tom's Guide протестировали десятки моделей дешевле $1000 и назвали пять лучших в этой ценовой категории. В Украине цены могут быть выше, поскольку авторы учитывали скидки в США.

Hisense U8N ULED: лучший 65-дюймовый телевизор

Телевизор показывает идеально насыщенные цвета, хотя цветопередачу нужно настраивать вручную, высокую контрастность и выдает яркость более 2000 нит благодаря своей подсветке Mini-LED. В этой ценовой категории нет лучшего варианта, чем U8N от Hisense, и он работает так же, как некоторые модели, по цене в два-три раза дороже. В Украине можно купить по цене от 56 100 грн.

Самый большой недостаток модели — наличие всего двух портов HDMI 2.1. Это не будет проблемой для тех, кто не увлекается видеоиграми и не планирует подключать одновременно несколько консолей или других устройств.

Характеристики телевизора Hisense U8N

доступные размеры экрана: 55, 65, 75, 85 дюймов

тип панели: Mini-LED с квантовыми точками

частота обновления: 120 Гц

порты HDMI: 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0

габариты: 123 x 77,5 x 32 см

вес: 19 кг

Обзор телевизора Hisense U8N ULED

LG B4: лучший телевизор OLED

OLED-телевизор начального уровня от LG предлагает высококачественное изображение за меньшие деньги. Модель 2024 в Украине стоит от 41 421 гривен, она обеспечивает идеальные уровни черного и ультракомфортные углы обзора. Чернильно-черные уровни помогают устранить и без того тусклые блики (которые мы засекли около 660 нит).

Обозреватели высоко оценили обработку изображения, особенно объектов в движении. Динамичные боевики и спортивные состязания выглядели особенно хорошо, режим Filmmaker от LG B4 обеспечивает отличную точность цветопередачи без необходимости в настройке. Есть также много игровых функций, обычно свойственных моделям подороже, например, четыре входа HDMI 2.1, каждый из которых поддерживает разрешение 4К.

Характеристики телевизора LG B4 OLED

доступные размеры экрана: 48, 55, 65, 77, 83 дюймов;

тип экрана: OLED;

частота обновления: 120 Гц;

порты HDMI: 4x HDMI 2.1;

габариты: 145 x 83 x 4,5 см;

вес: 17 кг.

Обзор телевизора LG B4 OLED

Hisense U7N: лучший телевизор Mini-LED

Телевизор Hisense среднего класса 2024 года. Он не такой яркий, как более дорогая модель U8N (и его локальное затемнение не такое точное), но это отличный вариант для геймеров и любителей домашнего кинотеатра. Сейчас 65-дюймовый Hisense U7N в Украине можно найти примерно за 45 000 грн, а 55-дюймовая модель еще дешевле — около 33 000 грн.

В дополнение к хорошему контрасту и цветопередаче, U7N — это экономичный способ для геймеров получить востребованные функции при ограниченном бюджете. К ним относятся VRR и поддержка 4K-игр до 144 Гц. Как и в U8N, эти функции доступны только на двух входах HDMI U7N.

Характеристики телевизора Hisense U7N

размер экрана: 55, 65, 75, 85 дюймов;

тип панели: Mini-LED с квантовыми точками;

частота обновления: 144 Гц;

порты HDMI: 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0;

габариты: 148 x 84 x 7,6 см;

вес: 19 кг.

Обзор телевизора Hisense U7N

Roku Plus Series 4K: лучший телевизор QLED

Серия Roku Plus знаменует собой первый выход стримингового гиганта на рынок телевизоров после долгих лет продажи программного обеспечения, телевизионных приставок и подключаемых устройств. В Украину ее пока не завезли, но ее стоит ожидать на полках, ведь при стартовой цене в 499 долларов телевизоры предлагают удивительно хорошее качество изображения и звука — две вещи, на которые в первую очередь обращают внимания при выборе бюджетных моделей.

Несмотря на свою цену, серия Plus не выглядит дешевой: серая металлическая рамка окружает экран со всех сторон, ее ширина составляет менее одной восьмой дюйма слева, справа и сверху, а также около двух третей дюйма снизу, что позволяет разместить спереди и по центру хромированный логотип Roku.

В серии Plus используется технология светодиодов с квантовыми точками для получения все более ярких цветов и повышенной яркости. Яркость изображения начинает снижаться по мере удаления от центра экрана, но потребовалось значительное расстояние, чтобы дисплей стал выглядеть невыразительно. В целом, серия Plus хорошо подходит для просмотра практически чего угодно, за исключением очень быстрых событий, таких как спорт, благодаря ограниченной частоте обновления панели в 60 Гц.

Характеристики телевизора серии Roku Plus

размеры экрана: 55, 65, 75 дюймов;

тип панели: QLED (светодиод с квантовыми точками);

Частота обновления: 60 Гц;

порты HDMI: 4x HDMI 2.0;

габариты: 84 x 145 x 10 дюйма;

вес: 16,6 кг.

Обзор телевизора серии Roku Plus

TCL Q6 QLED — лучший телевизор с большим экраном

Недорогой телевизор для тех, кто хочет иметь экран диагональю 75 или 85 дюймов. В США 75-дюймовая версия продается примерно за $550, а 85-дюймовая — за $800. На украинском рынке она не представлена, но можно попробовать заказать из-за границы, хотя его все труднее найти в наличии.

Q6 не будет привлекать внимание так, как более яркий, более дорогой телевизор, но его дисплей использует квантовые точки для лучшей общей яркости и цветового объема. Он не совсем подходит для просмотра в залитой солнцем комнате, но в большинстве случаев его подсветки будет достаточно. Зато Q6 приятно смотреть, независимо от типа контента, особенно в режиме наиболее точного изображения. Q6 поставляется с интеллектуальной платформой Google TV, встроенной прямо в программное обеспечение — еще одно преимущество для пользователей, которые любят простые системы и устанавливать много приложений.

Обзор телевизора TCL Q6 QLED

По сравнению с телевизорами среднего или высокого класса, на борту не так много игровых функций, но TCL Q6, тем не менее, поддерживает ALLM и VRR. И, хотя 4K-игры при 120 Гц исключены, Q6 способен демонстрировать контент 1080p и 1440p при 120 Гц, что может быть здорово для полусерьезных геймеров. Это универсальный телевизор по разумной цене.

Ранее писали о главных тенденция на рынке телевизоров в 2025 году. Производители готовятся выпускать телевизоры с принципиально новыми панелями OLED и Mini-LED.