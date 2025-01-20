Ярче, быстрее, красивее: какие телевизоры появятся в 2025 году, 5 главных трендов (видео)

Производители готовятся выпускать телевизоры с принципиально новыми панелями OLED и Mini-LED, больше моделей с беспроводным подключением и повышенной частотой обновления.

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Международная выставка потребительской электроники (СES) в США традиционно задает тренды в бытовой технике на весь год, и в 2025-м она преподнесла много сюрпризов. Сайт Tom's Guide в своей статье оценил самые примечательные тенденции в сфере телевизоров и предсказал, чего ждать на рынке в ближайшие месяцы.

Новая технология OLED бросит вызов QD-OLED

Сложно было представить, что в 2025 году самые производительных OLED-телевизоров LG и Panasonic не будут использовать технологию Micro Lens Array (MLA), которая полагается на микролинзы и специальный программный алгоритм для повышения яркости. Однако недавно LG объявила, что ее заменит новая технология под названием Primary RGB Tandem. С ее помощью OLED-панель четвертого поколения стала примерно на 33% ярче предыдущей с MLA, при этом потребляя на 20% меньше энергии (данные для 65-дюймовой модели).

По официальным сведениям на сегодня, новейшие панели будут использовать только флагманские OLED-телевизоры LG G5 OLED, LG M5 OLED и Panasonic Z95B. Последний даже использует уникальную систему создания воздушных потоков, которая, как говорят, рассеивает тепло, охлаждая панель.

Яркость новой панели от LG впечатлила журналиста Tom's Guide на выставке СES 2025, где видел ее вживую. Однако непонятно, как она покажет себя в сравнении с панелью типа QD-OLED с квантовыми точками от Samsung.

Телевизоры Panasonic Z95B c новой технологией дисплея

Mini-LED без квантовых точек

Hisense и Samsung анонсировали телевизоры Mini-LED, которые должны изменить технологию отображения и, возможно, сократить разрыв между популярными премиальными телевизорами QLED и самоизлучающими (self-emitting) телевизорами Micro-LED будущего. Hisense раскрыла больше всего подробностей, назвав технологию RGB Local Dimming, но на полках закрепилось название Hisense TriChroma LED.

Пока единственная модель, использующая новую технологию — это Hisense 116UX TriChroma Mini-LED TV. Телевизор с диагональю 116 дюймов отличается от Hisense Mini-LED прошлых лет тем, что заменяет синие квантовые точки, управляемые светом, кластерами крошечных линз, каждая из которых реагирует на красные, зеленые и синие светодиоды. Как говорит сам производитель, его дисплеи TriChroma LED обеспечивают лучшую яркость, лучшую в своем классе цветопередачу и меньшее потребление энергии, чем традиционные дисплеи Mini-LED.

Телевизор Hisense 116UX получил новую технологию TriChroma Mini-LED Фото: Скриншот

Samsung рекламировала похожую технологию на СES 2025, но подробностей пока очень мало. Она использует "микроразмерные" красные, зеленые и синие светодиоды (как в Hisense 116UX), но эта технология не является самоизлучающей, как непомерно дорогая Micro-LED, которую показывали раньше. В то же время, Samsung решила не отходить от бренда Micro-LED, Samsung решила в него вложиться и назвала свою панель RGB Micro-LED. Телевизор с диагональю 98 дюймов, разрешением 8К и RGB Micro-LED компания представила на выставке, и он удивил своими возможностями. Samsung уверяет, что какая-то версия этого телевизора выйдет на рынок в 2025 году, а в следующем году, возможно, появятся и другие серии.

Больше беспроводных моделей

В этом году LG вернула Zero Connect Box (коробку для беспроводного подключения других устройств к телевизору), вместе с ним — новую модель LG M5 с OLED-панелью, которая продолжает традицию прошлогоднего M4. Однако на этот раз LG решила распространить технологию не только на флагманы в свою линейку LCD/LED. Телевизоры LG QNED9M также будут поставляться с Zero Connect Box, который можно разместить в любом месте в пределах 10 метров для беспроводной передачи аудио и видео с подключенных устройств.

Телевизор LG c устройством Zero Connect Box Фото: Cкриншот

Тем временем Samsung тоже выходит на рынок беспроводных технологий. Беспроводной One Connect Box этого бренда будет поставляться с совершенно новой версией его телевизора The Frame Pro типа Lifestyle.

Телевизор The Frame Pro от Samsung

Телевизоры Lifestyle

Lifestyle или "дизайнерские" телевизоры, имеют особый дизайн или полезные функции, которые либо выделяют их, либо помогают хорошо вписаться в интерьер гостинной. Вероятно, в 2025 году начинается "золотая эпоха" таких моделей. В дополнение к лучшему, более яркому обновлению The Frame от Samsung, такие бренды, как TCL и Hisense будут активно продвигать свои версии дизайнерских телевизоров.

TCL Nxtframe и Hisense Canvas TV призваны стать элегантным украшением для дома, предлагая продуманный, портретный дизайн и библиотеки отображаемых произведений искусства, чтобы превратить панель в огромную картину на стене. С ростом популярности телевизоров Lifestyle эти бренды начали серьезно воспринимать концепцию. Как уже упоминалось, The Frame Pro будет поставляться с беспроводной технологией, и Samsung даже обновила свой дисплей до новой системы освещения на основе мини-светодиодов на основе краев, которая обеспечивает гораздо лучшее изображение, чем его непрофессиональный аналог.

Телевизор TCL Nxtframe с элегантной подсветкой Фото: Скриншот

Новый стандарт для игр

Совсем недавно частота обновления кадров в 144 Гц была пределом мечтаний геймеров, но теперь официально появилась частота 165 Гц. Улучшенная спецификация не окажет большого влияния на игровой опыт консольных геймеров, поскольку все консоли текущего поколения имеют максимум 4K/120 Гц, но люди, планирующие подключить ПК к новейшему телевизору, получат существенный апгрейд.

Геймерский телевизор LG G5 с частотой обновления 165 Гц

Из анонсированных на данный момент телевизоров только LG G5, Samsung S95F OLED, Hisense 116UX TriChroma LED TV и Samsung 8K QN990F могут отображать 4K-контент на частоте 165 Гц. Но аналитики не исключают, что до конца года будет анонсировано больше телевизоров с такой функцией.

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