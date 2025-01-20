Лазерный или светодиодный? Какой проектор лучше купить для дома и почему (фото, видео)

У каждой технологии есть свои важные преимущества, а различия в качестве порой не так очевидны как цены.

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Когда появляется желание иметь экран больше 80 дюймов, то телевизоры становятся слишком дорогим и неэффективным выбором, а лазерные или светодиодные проекторы выглядят выгодной альтернативой. Сайт How to Geek объяснил, чем они отличаются и как выбрать наиболее подходящую модель по характеристикам.

Яркость и качество изображения

Слабым местом проекторов всегда была яркость, ведь из-за солнечного света из окна или просто хороших лампочек в комнате изображение может стать почти неразличимым. Таким недостатком по сравнении с телевизорами обладают и современные модели, но уже прошли времена, когда для комфортного просмотра фильмов нужна была абсолютно темная комната.

Лазерные проекторы обеспечивают более высокий уровень яркости, чем светодиодные, и это ощутимое их преимущество. Если нужно проецировать изображение в комнате, где горит свет или открыты окна, то выбор лучше остановить именно на этой технологии. Если же домашний кинотеатр устанавливается в темной комнате или в комнате, которую можно при необходимости затемнить, например, закрыв окна шторами, то светодиодные проекторы предлагают достаточно яркости и качества изображения сами по себе. Светодиодные проекторы с достаточно высоким рейтингом яркости можно использовать и в комнатах с умеренным освещением.

Лазерный проектор LG CineBeam обладает хорошей яркостью Фото: LG

Cрок службы

У цифровых проекторов, которые были до появления светодиодов для проецирования, лампа накаливания внутри служила недолго и была довольно дорогой в замене. Светодиодные проекторы обладают преимуществами светодиодного освещения, выделяя гораздо меньше тепла и имея более длительный срок службы. Обычно для светодиодных проекторов этот показатель составляет от 20 000 до 30 000 часов. Лазерные проекторы служат еще дольше, производители часто указывают срок службы от 30 000 до 40 000 часов.

Выглядит как однозначная победа для лазерных проекторов, но стоит понимать, что в обоих случаях долговечность значительна. Ресурс в 20 00 часов означает, что можно семь лет смотреть фильмы по восемь часов каждый день. Скорее всего, владелец захочет купить новую модель или перейти на принципиально другую технологию раньше, чем перегорят светодиоды. Стоит подумать, нужно ли вкладываться в долговечность, если пользоваться проектором придется не так часто.

Светодиодный проектор Smart Projector L1 от Xiaomi Фото: Xiaomi

Портативность и дизайн

Среди лазерных проекторов очень мало компактных и портативных моделей. Главное преимущество этой лазерной технологии заключается в том, что она может создавать очень яркое изображение, потребляя при этом меньше энергии, чем такой же яркий ламповый или светодиодный. Однако лазерный источник света все еще использует довольно много энергии, и большая часть этой энергии тратится впустую. Из-за этого образуется большое количество тепла и возникает риск конденсации, которые могут повредить чувствительные оптические компоненты проектора.

Для снижения температуры используют довольно громоздкие системы охлаждения. И чем выше яркость, тем больше и тяжелее должен быть радиатор.

Важно

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Ультракороткофокусные (UST) лазерные проекторы, часто весят больше, чем короткофокусные или длиннофокусные модели из-за внутренних источников питания, хотя при этом компактнее. Они предназначены для установки рядом со стеной и не предполагают частого перемещения.

Если проектор не будет находиться в комнате постоянно, а лишь время от времени устанавливаться и подключаться, то лучше выбрать более легкие и маленькие светодиодные модели. При необходимости, их проще вынести на улицу или взять с собой в путешествие для организации кинотеатра под открытым небом.

Сравнение портативных проекторов

Точность и глубина цвета: чья картинка лучше

Лазерные проекторы известны своей исключительной точностью цветопередачи и более глубокими коэффициентами контрастности. Это связано со способностью лазера воспроизводить чистые основные цвета, что приводит к более насыщенному, более яркому изображению. Светодиодные проекторы, как правило, обеспечивают большую точность цветопередачи, могут уступать лазерным по глубине цвета и контрастности. Тем не менее они часто воспроизводят четкое, яркое изображение с живыми цветами, которое хорошо выглядит в темных помещениях.

Лазерные проекторы здесь явно побеждают, но не настолько, чтобы полностью сбрасывать со счетов светодиоды. Как и в случае с телевизорами, конечное качество изображения зависит от множества факторов, и разным людям нравятся разные нюансы в проецируемых изображениях.

Энергоэффективность: какой проектор экономнее

В среднем лазерные проекторы потребляют больше энергии, хотя стоит проверять заявленное энергопотребление каждой модели. Так или иначе, оба типа проекторов намного опережают старые ламповые проекторы, которые тратили много электроэнергии, при этом сильно нагреваясь и шумя.

Различия между ламповыми, светодиодными и лазерными проекторами

Соотношение цены и качества

Самая большая разница между этими двумя типами проекторов заключается в их стоимости. При прочих равных условиях лазерные проекторы обходятся дороже. Возможно, со временем они упадут в цене, как в свое время светодиодные модели, но сейчас нужно тщательно сопоставлять цену с более длительным сроком службы лазерных проекторов и потенциально лучшим качеством изображения.

Если цена и портативность не играют большой роли, то стоит купить лазерную модель. Для большинства людей светодиодные проекторы по-прежнему остаются наиболее разумным выбором, тем более, что они не так уж сильно уступают по качеству.

Ранее писали о лучших проекторах, представленных на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе, США. Интересные новые модели представили производители LG, Formovie, Xgimi, Hisense, Valerion, JMGO, Dangbei.