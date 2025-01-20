Лазерний чи світлодіодний? Який проектор краще купити для дому і чому (фото, відео)

У кожної технології є свої важливі переваги, а відмінності в якості часом не такі очевидні, як ціни.

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Коли з'являється бажання мати екран більше 80 дюймів, то телевізори стають надто дорогим і неефективним вибором, а лазерні або світлодіодні проектори виглядають вигідною альтернативою. Сайт How to Geek пояснив, чим вони відрізняються та як обрати найбільш підходящу модель за характеристиками.

Яскравість і якість зображення

Слабким місцем проекторів завжди була яскравість, адже через сонячне світло з вікна або просто хороші лампочки в кімнаті зображення може стати майже невиразним. Такий недолік порівняно з телевізорами мають і сучасні моделі, але вже минули часи, коли для комфортного перегляду фільмів потрібна була абсолютно темна кімната.

Лазерні проектори забезпечують вищий рівень яскравості, ніж світлодіодні, і це відчутна їхня перевага. Якщо потрібно проектувати зображення в кімнаті, де горить світло або відкриті вікна, то вибір краще зупинити саме на цій технології. Якщо ж домашній кінотеатр встановлюють у темній кімнаті або в кімнаті, яку можна за потреби затемнити, наприклад, закривши вікна шторами, то світлодіодні проектори пропонують достатньо яскравості та якості зображення самі по собі. Світлодіодні проектори з досить високим рейтингом яскравості можна використовувати і в кімнатах з помірним освітленням.

Лазерний проектор LG CineBeam має гарну яскравість Фото: LG

Термін служби

У цифрових проєкторів, які були до появи світлодіодів для проєктування, лампа розжарювання всередині служила недовго і була доволі дорогою в заміні. Світлодіодні проєктори мають переваги світлодіодного освітлення, виділяючи набагато менше тепла і маючи більш тривалий термін служби. Зазвичай для світлодіодних проекторів цей показник становить від 20 000 до 30 000 годин. Лазерні проектори служать ще довше, виробники часто вказують термін служби від 30 000 до 40 000 годин.

Виглядає як однозначна перемога для лазерних проекторів, але варто розуміти, що в обох випадках довговічність значна. Ресурс у 20 00 годин означає, що можна сім років дивитися фільми по вісім годин щодня. Швидше за все, власник захоче купити нову модель або перейти на принципово іншу технологію раніше, ніж перегорять світлодіоди. Варто подумати, чи потрібно вкладатися в довговічність, якщо користуватися проектором доведеться не так часто.

Світлодіодний проектор Smart Projector L1 від Xiaomi Фото: Xiaomi

Портативність і дизайн

Серед лазерних проекторів дуже мало компактних і портативних моделей. Головна перевага цієї лазерної технології полягає в тому, що вона може створювати дуже яскраве зображення, споживаючи при цьому менше енергії, ніж такий же яскравий ламповий або світлодіодний. Однак лазерне джерело світла все ще використовує досить багато енергії, і більша частина цієї енергії витрачається даремно. Через це утворюється велика кількість тепла і виникає ризик конденсації, які можуть пошкодити чутливі оптичні компоненти проектора.

Для зниження температури використовують досить громіздкі системи охолодження. І що вища яскравість, то більшим і важчим має бути радіатор.

Важливо

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Ультракороткофокусні (UST) лазерні проектори, часто важать більше, ніж короткофокусні або довгофокусні моделі, через внутрішні джерела живлення, хоча при цьому компактніші. Вони призначені для встановлення поруч зі стіною і не передбачають частого переміщення.

Якщо проектор не перебуватиме в кімнаті постійно, а лише час від часу встановлюватиметься й під'єднуватиметься, то краще вибрати більш легкі та маленькі світлодіодні моделі. За необхідності, їх простіше винести на вулицю або взяти з собою в подорож для організації кінотеатру просто неба.

Порівняння портативних проекторів

Точність і глибина кольору: чия картинка краща

Лазерні проектори відомі своєю винятковою точністю передачі кольору і більш глибокими коефіцієнтами контрастності. Це пов'язано зі здатністю лазера відтворювати чисті основні кольори, що призводить до більш насиченого, більш яскравого зображення. Світлодіодні проектори, як правило, забезпечують більшу точність передачі кольору, можуть поступатися лазерним за глибиною кольору і контрастністю. Проте вони часто відтворюють чітке, яскраве зображення з живими кольорами, яке має гарний вигляд у темних приміщеннях.

Лазерні проектори тут явно перемагають, але не настільки, щоб повністю скидати з рахунків світлодіоди. Як і у випадку з телевізорами, кінцева якість зображення залежить від безлічі чинників, і різним людям подобаються різні нюанси в зображеннях, що проектуються.

Енергоефективність: який проектор економніший

У середньому лазерні проектори споживають більше енергії, хоча варто перевіряти заявлене енергоспоживання кожної моделі. Так чи інакше, обидва типи проекторів набагато випереджають старі лампові проектори, які витрачали багато електроенергії, водночас сильно нагріваючись і шумлячи.

Відмінності між ламповими, світлодіодними та лазерними проекторами

Співвідношення ціни та якості

Найбільша різниця між цими двома типами проекторів полягає в їхній вартості. За інших рівних умов лазерні проектори обходяться дорожче. Можливо, з часом вони впадуть у ціні, як свого часу світлодіодні моделі, але зараз потрібно ретельно зіставляти ціну з більш тривалим терміном служби лазерних проекторів і потенційно кращою якістю зображення.

Якщо ціна і портативність не відіграють великої ролі, то варто купити лазерну модель. Для більшості людей світлодіодні проектори, як і раніше, залишаються найрозумнішим вибором, тим паче, що вони не так вже й сильно поступаються за якістю.

Раніше писали про найкращі проектори, представлені на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі, США. Цікаві нові моделі представили виробники LG, Formovie, Xgimi, Hisense, Valerion, JMGO, Dangbei.