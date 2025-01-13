Телевізори відпочивають: найкращі проєктори 2025 року і чим вони здивували експертів (відео)

Сучасні проєктори забезпечують високу яскравість, чіткість, охоплення колірної гами і навіть звучання, хоча коштують теж недешево.

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У січні на Міжнародній виставці споживчої електроніки (СES 2025) у Лас-Вегасі представили багато нових лазерних проєкторів, які дедалі краще заміняють традиційні телевізори чи домашні кінотеатри. Аналітики сайту Tom's Guide назвали найцікавіші моделі.

Проєктори виводять зображення на стіну або екран за допомогою лазерних променів. Знадобилося чимало часу і поліпшень, щоб вони стали популярними, і головна причина в меншій яскравості та насиченості картинки порівняно з телевізорами, дисплеї яких постійно вдосконалюються.

Хороший 4K-проєктор часто коштує від 3000 доларів і вище, тому досить складно рекомендувати його для заміни найкращих OLED-екранів. Однак у 2025 році кілька моделей склали серйозну конкуренцію звичайним телевізорам.

LG PF600U 3-в-1

LG вирішила об'єднати в одному пристрої лазерний проєктор з роздільною здатністю, Bluetooth-колонку і світильник-торшер. Обтічна головка нахиляється на 110 градусів, щоб одночасно виконувати всі свої функції. У прилад вбудовані стереодинаміки з пасивним охолодженням, а також лампа з дев'ятьма кольорами і п'ятьма рівнями яскравості.

Проєктор забезпечує яскравість до 300 ANSI-люмен і створює на стіні зображення з роздільною здатністю 1080p з діагоналлю від 30 до 120 дюймів. Не найбільш вражаючі показники на сучасному ринку, але тут унікальний формфактор. До того ж, операційна система webOS забезпечує звичне багатьом управління і доступ до популярних потокових сервісів.

Проектор LG PF600U 3-in-1

Formovie Theater Premium

Майже три роки потому Formovie відродила концепцію Theater 2022 року, випустивши ультракороткофокусну модель у принципово новому вдосконаленому корпусі. Виробник збільшив яскравість з 1800 до 2200 люменів ISO і повноцінно вбудував Google TV. Оригінальний Formovie Theater працював на Android TV 11, який не підтримує Netflix (крім іншого), тому введення поліпшеної операційної системи має сподобатися багатьом користувачам.

Зображення, створюване Formovie Theater Premium, має діагональ екрана від 80 до 150 дюймів на відстані 7,4 і 40 см відповідно, підтримується відео роздільною здатністю до 4K з глибиною кольору 10 біт. Пара динаміків Bowers & Wilkins другого покоління потужністю по 15 Вт і функція голосового управління доповнюють гаджет і робить його непоганою альтернативою телевізору.

Як і більшість проєкторів, новий і покращений Theater Premium має винятково високу ціну в $2999, але, принаймні, він стартує на $500 дешевше, ніж його попередник. Formovie також стверджує, що новий проєктор має на 25% чіткіше зображення.

Проектор Formovie Theater Premium

Xgimi Ascend

Ascend від Xgimi — це система "все в одному", яка об'єднує екран Ambient light-rejecting (ALR), що розгортається, з проєктором Aura 2, щоб надати одну з найскладніших проєкційних систем на ринку. Екран ALR зазвичай значно покращує якість зображення під час використання разом із проєктором, і прибирає відблиски під час перегляду в освітленому сонцем приміщенні.

Xgimi Ascend — це не просто підлоговий ALR-екран. Він також оснащений вбудованою акустичною системою Harman Kardon, яка забезпечує якість звуку рівня кінотеатру, а також економить місце в кімнаті. Ціна поки невідома, але напевно буде високою, з огляду на необхідність додатково купувати проєктор.

Наприклад, ціна ультракороткофокусного Aura 2 на сайті виробника вказана $3239, хоча багато магазинів продають приблизно за $2700. Він працює завдяки технології Dual Light 2.0, яка об'єднує лазерне та LED джерело світла, досягає яскравості 2300 ISO люменів і забезпечує роздільну здатність 4К. Діагональ зображення може сягати 150 дюймів, для цього проєктор треба встановити на відстані щонайменше 39 см.

Xgimi Ascend

Hisense L9Q

Модель підкорила аналітиків своїм дизайном, який гідний місця в музеї. Але вона має й інші видатні особливості, такі як діагональ від 100 до 150 дюймів за яскравості 5000 люменів за стандартом ANSI та передбачуване 110% охоплення колірної гами BT.2020, тоді як майже всі найкращі телевізори навряд чи дотягують до 80%. Hisense також додала систему об'ємного звучання 6.2.2, першу у своєму роді, яка підтримує як DTS Virtual X, так і Dolby Atmos.

L9Q оснастили тюнером ATSC 3.0, що дає змогу отримати доступ до NextGen TV з трансляціями 4K. Далеко не всі телевізори 2024 або навіть 2025 року матимуть таку можливість. Проєктор планують постачати разом із фірмовим ALR-екраном діагоналлю 100, 110, 120, 120, 136 і 150 дюймів на вибір.

проектор Hisense L9Q

Valerion VisionMaster Max

Новинка від маловідомого бренду пропонує значні характеристики навіть порівняно з іншими проєкторами в цьому матеріалі, оскільки він може створювати зображення 4K з діагоналлю до 300 дюймів і має яскравість 3000 люменів ISO.

Що дійсно виділяється у VisionMaster Max, так це його технологія Enhanced Black Level (EBL), яка спрямована на те, щоб привнести більше глибини в темні сцени. І в нього навіть є кілька функцій для любителів відеоігор, як-от затримка введення менше ніж 4 мс за роздільної здатності 1080p із частотою оновлення 240 Гц, що не надто поширено в преміальних проєкторах.

VisionMaster Max також оснащений кількома функціями розумного будинку, які посилюються завдяки 4 ГБ ОЗП і 128 ГБ ПЗП (постійна пам'ять). Google TV дає доступ до популярних потокових сервісів і великої кількості безкоштовного контенту. Однак вартість у $3999 може відлякати покупців.

JMGO O2S Ultra

Найменший у світі 4К-проєктор має габарити 312 x 289,5 x 139 мм і може створювати зображення з діагоналлю 100 дюймів усього за 15 см від екрана. Максимальний розмір зображення становить 180 дюймів, а проєкційне відношення — 0,18:1.

Проектор JMGO O2S Ultra показали на СЕS 2025 Фото: JMGO

Лазерне джерело світла забезпечує близько 2500 люменів ISO яскравості, а фірмова технологія MALC 3.0 — чудовий баланс між яскравістю, контрастністю і точністю передачі кольору. Пристрій охоплює 110% колірної гами BT.2020 і має контрастність FOFO 1800:1.

Dangbei MP1 Max

Одна з найкращих моделей з великою фокусною відстанню, які потрібно встановлювати досить далеко від екрана. MP1 Max досягає яскравості 3100 люменів ISO завдяки новій лазерній технології Qualas, тому не доведеться боятися сонячного світла під час перегляду фільмів. Вбудована батарея великої ємності дасть змогу зручніше розмістити прилад і не переживати про під'єднання до розетки. Варіанти під'єднання включають два порти HDMI (один eARC), USB 3.0, аудіовихід, Wi-Fi 6 і BT 5.2, що забезпечує широку сумісність з ігровими консолями, динаміками та іншими потоковими пристроями.

Dangbei MP1 Max

Dangbei оснастила проєктор карданною стійкою, яка дає змогу нахиляти камеру на 130 градусів по вертикалі та обертати на 360 градусів по горизонталі. Він охоплює 110% BT.2020 і дає змогу налаштовувати картинку для колірної температури D65 і точної передачі кольору. Пристрій також отримав подвійну акустичну систему, яка забезпечує 12 Вт кожна в звуковій камері об'ємом 750 мл і глибокі баси до 45 Гц. Вона працюватиме на Google TV, але матиме лише два порти HDMI, один з яких eARC. Ціна поки що офіційно невідома.

Раніше експерти назвали найкращі пристрої на CES 2025. Вони оцінили телевізори, ноутбуки, ігрові консолі, роботів-пилососів і навіть моделі штучного інтелекту.