Телевизоры отдыхают: самые лучшие проекторы 2025 года и чем они удивили экспертов (видео)

Современные проекторы обеспечивают высокую яркость, четкость, охват цветовой гаммы и даже звучание, хотя стоят тоже недешево.

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В январе на Международной выставке потребительской электроники (СES 2025) в Лас-Вегасе представили много новых лазерных проекторов, которые все лучше заменяют традиционные телевизоры или домашние кинотеатры. Аналитики сайта Tom's Guide назвали самые интересные модели.

Проекторы выводят изображение на стену или экран с помощью лазерных лучей. Потребовалось немало времени и улучшений, чтобы они стали популярными, и главная причина в меньшей яркости и насыщенности картинки по сравнению с телевизорами, дисплеи которых постоянно совершенствуются.

Хороший 4K-проектор часто стоит от 3000 долларов и выше, поэтому довольно сложно рекомендовать его для замены лучших OLED-экранов. Однако в 2025 году несколько моделей составили серьезную конкуренцию обычным телевизорам.

LG PF600U 3-in-1

LG решила объединить в одном устройстве лазерный проектор с разрешением, Bluetooth-колонку и светильник-торшер. Обтекаемая головка наклоняется на 110 градусов, чтобы одновременно выполнять все свои функции. В прибор встроены стереодинамики с пассивным охлаждением, а также лампа с девятью цветами и пятью уровнями яркости.

Проектор обеспечивает яркость до 300 ANSI-люмен и создает на стене изображение с разрешением 1080p с диагональю от 30 до 120 дюймов. Не самые впечатляющие показатели на современном рынке, но тут уникален форм-фактор. К тому же, операционная система webOS обеспечивает привычное многим управление и доступ к популярным потоковым сервисам.

Проектор LG PF600U 3-in-1

Formovie Theater Premium

Почти три года спустя Formovie возродила концепцию Theater 2022 года, выпустив ультракороткофокусную модель в принципиально новом усовершенствованном корпусе. Производитель увеличил яркость с 1800 до 2200 люменов ISO и полноценно встроило Google TV. Оригинальный Formovie Theater работал на Android TV 11, который не поддерживает Netflix (помимо прочего), поэтому введение улучшенной операционной системы должно понравиться многим пользователям.

Изображение, создаваемое Formovie Theater Premium, имеет диагональ экрана от 80 до 150 дюймов на расстоянии 7,4 и 40 см соответственно, поддерживается видео разрешением до 4K с глубиной цвета 10 бит. Пара динамиков Bowers & Wilkins второго поколения мощностью по 15 Вт и функция голосового управления дополняют гаджет и делает его неплохой альтернативой телевизору.

Как и большинство проекторов, новый и улучшенный Theater Premium имеет исключительно высокую цену в $2999, но, по крайней мере, он стартует на $500 дешевле, чем его предшественник. Formovie также утверждает, что новый проектор на 25% более четкое изображение.

Проектор Formovie Theater Premium

Xgimi Ascend

Ascend от Xgimi — это система "все в одном", которая объединяет разворачиваемый экран Ambient light-rejecting (ALR) с проектором Aura 2, чтобы предоставить одну из самых сложных проекционных систем на рынке. Экран ALR обычно значительно улучшает качество изображения при использовании вместе с проектором, и убирает блики при просмотре в освещенном солнцем помещении.

Xgimi Ascend — это не просто напольный ALR-экран. Он также оснащен встроенной акустической системой Harman Kardon, которая обеспечивает качество звука уровня кинотеатра, а также экономит место в комнате. Цена пока неизвестна, но наверняка будет высокой, учитывая необходимость дополнительно приобретать проектор.

Например, цена ультракороткофокусного Aura 2 на сайте производителя указана $3239, хотя многие магазины продают примерно за $2700. Он работает благодаря технологии Dual Light 2.0, которая объединяет лазерный и LED источник света, достигает яркости 2300 ISO люменов и обеспечивает разрешение 4К. Диагональ изображения может достигать 150 дюймов, для этого проектор надо установить на расстоянии как минимум 39 см.

Xgimi Ascend

Hisense L9Q

Модель покорила аналитиков своим дизайном, который достоин места в музее. Но она обладает и другими выдающимися особенностями, такими как диагональ от 100 до 150 дюймов при яркости 5000 люменов по стандарту ANSI и предполагаемый 110% охват цветовой гаммы BT.2020, тогда как почти все лучшие телевизоров едва ли дотягивают до 80%. Hisense также добавила систему объемного звучания 6.2.2, первую в своем роде, которая поддерживает как DTS Virtual X, так и Dolby Atmos.

L9Q оснастили тюнером ATSC 3.0, что позволяет получить доступ к NextGen TV с трансляциями 4K. Очень немногие телевизоры 2024 или даже 2025 года будут иметь такую возможность. Проектор планируют поставлять вместе с фирменным ALR-экраном диагональю 100, 110, 120, 136 и 150 дюймов на выбор.

проектор Hisense L9Q

Valerion VisionMaster Max

Новинка от малоизвестного бренда предлагает внушительные характеристики даже по сравнению с другими проекторами в этом материале, поскольку он может создавать изображение 4K с диагональю до 300 дюймов и имеет яркость 3000 люменов ISO.

Что действительно выделяется в VisionMaster Max, так это его технология Enhanced Black Level (EBL), которая направлена ​​на то, чтобы привнести больше глубины в темные сцены. И у него даже есть несколько функций для любителей видеоигр, таких как задержка ввода менее 4 мс при разрешении 1080p с частотой обновления 240 Гц, что не слишком распространено в премиальных проекторах.

VisionMaster Max также оснащен несколькими функциями умного дома, которые усиливаются благодаря 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ (постоянная память). Google TV дает доступ к популярным потоковым сервисам и большому количеству бесплатного контента. Однако стоимость в $3999 может отпугнуть покупателей.

JMGO O2S Ultra

Самый маленький в мире 4К-проектор имеет габариты 312 x 289,5 x 139 мм и может создавать изображение с диагональю 100 дюймов всего в 15 см от экрана. Максимальный размер изображения составляет 180 дюймов, а проекционное отношение — 0,18:1.

Проектор JMGO O2S Ultra показали на СES 2025 Фото: JMGO

Лазерный источник света обеспечивает около 2500 люменов ISO яркости, а фирменная технология MALC 3.0 — отличный баланс между яркостью, контрастностью и точностью цветопередачи. Устройство охватывает 110% цветовой гаммы BT.2020 и обладает контрастностью FOFO 1800:1.

Dangbei MP1 Max

Одна из лучших моделей с большим фокусным расстоянием, которые нужно устанавливать довольно далеко от экрана. MP1 Max достигает яркости 3100 люменов ISO благодаря новой лазерной технологии Qualas, поэтому не придется бояться солнечного света при просмотре фильмов. Встроенная батарея большой емкости позволит удобнее разместить прибор и не переживать о подключении к розетке. Варианты подключения включают два порта HDMI (один eARC), USB 3.0, аудиовыход, Wi-Fi 6 и BT 5.2, что обеспечивает широкую совместимость с игровыми консолями, динамиками и другими потоковыми устройствами.

Dangbei MP1 Max

Dangbei оснастила проектор карданной стойкой, которая позволяет наклонять камеру на 130 градусов по вертикали и вращать на 360 градусов по горизонтали. Он охватывает 110% BT.2020 и позволяет настраивать картинку для цветовой температуры D65 и точной цветопередачи. Устройство также получило двойную акустическую систему, которая обеспечивает 12 Вт каждая в звуковой камере объемом 750 мл и глубокие басы до 45 Гц. Она будет работать на Google TV, но будет иметь только два порта HDMI, один из которых eARC. Цена пока официально неизвестна.

Ранее эксперты назвали лучшие устройства на CES 2025. Они оценили телевизоры, ноутбуки, игровые консоли, роботов-пылесосов и даже модели искусственного интеллекта.